Al San Carlo il debutto della Bohème con la regia di Emma Dante

Il Teatro San Carlo presenta la prima inaugurazione della Stagione con La Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante, una novità assoluta per il Massimo partenopeo.

L’opera, con la direzione di Juraj Val?uha alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro San Carlo, andrà in scena martedì 12 ottobre alle ore 20.

“Il debutto di Emma Dante al San Carlo con la regia de La Bohème di Giacomo Puccini, rappresenta per me un momento speciale – afferma il sovrintendente Stéphane Lissner - tengo molto a questa produzione perché segna una fase importante nella vita del nostro teatro, che per la prima volta accoglie una regia di Emma Dante, e perché il suo esordio nella regia lirica avvenne proprio con me alla Scala di Milano il 7 dicembre 2009 con Carmen di Georges Bizet”.

Cinque in tutto le recite, in calendario fino al 19 ottobre, per questa nuova produzione.

Le scene di questo nuovo allestimento sono di Carmine Maringola, i costumi di

Vanessa Sannino e le Luci di Cristian Zucaro, mentre la coreografia è di Sandro Maria Campagna.

Ad interpretare Mimì sarà Selene Zanetti, Benedetta Torre darà volto e voce a Musetta, Stephen Costello vestirà i panni di Rodolfo e Andrzej Filonczyk quelli di Marcello.

Nel cast vocale anche Pietro Di Bianco (Schaunard), Alessandro Spina (Colline), Matteo Peirone Benoit/Alcindoro, Daniele Lettieri (Parpignol). Maestro del Coro è José Luis Basso mentre il Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo è diretto da Stefania Rinaldi.

“Questa inaugurazione - afferma il direttore generale Emmanuela Spedaliere - rappresenta per noi un momento storico importante, perché sancisce la ripartenza, dopo la pandemia; per la prima volta torna un’opera sul palcoscenico con scene e costumi che vede impegnati tutti i comparti del teatro e tutto ciò che ruota intorno alla realizzazione di un’opera. Attività che uniscono le persone e fanno crescere una comunità. Inoltre la presenza delle Istituzioni alla serata di apertura della Stagione ci conforta non poco, perché per tutti noi è un segnale di vicinanza e sostegno, in vista di un ritorno alla normalità con tutto il nostro affezionato pubblico”.

Come annunciato, ci sarà una doppia inaugurazione: dopo La Bohème si alzerà il sipario sulla Stagione 21/22 del Teatro di San Carlo Otello di Giuseppe Verdi.

Michele Mariotti dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo, preparato da José Luis Basso, mentre la regia è di Mario Martone, con Jonas Kaufmann nel ruolo di Otello.

Inaugurazione Stagione 2020/21

Dal 12 al 19 ottobre 2021

Giacomo Puccini

LA BOHÈME

Opera in quattro quadri

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ispirato al romanzo di Henri Murger Scene della vita di Bohème

Direttore | Juraj Val?uha

Regia | Emma Dante ?

Scene | Carmine Maringola ?

Costumi | Vanessa Sannino ?

Luci | Cristian Zucaro ?

Coreografia | Sandro Maria Campagna ?

Assistente alla regia | Federico Gagliardi

Assistente alle scene | Roberto Tusa

Assistente ai costumi | Chicca Ruocco

Interpreti

Mimì | Selene Zanetti?

Musetta | Benedetta Torre

Rodolfo | Stephen Costello?

Marcello | Andrzej Filo?czyk?

Schaunard | Pietro Di Bianco?

Colline | Alessandro Spina

Benoît / Alcindoro | Matteo Peirone

Parpignol | Daniele Lettieri

Venditore ambulante | Mario Thomas

Sergente dei doganieri | Sergio Valentino

Doganiere | Giacomo Mercaldo

Attori | Samuel Salamone, Yannick Lomboto, Davide Celona, Daniele Savarino, Roberto Galbo, Angelica Dipace



Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

con la partecipazione del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo

Maestro del Coro | José Luis Basso

Maestro del Coro di Voci Bianche | Stefania Rinaldi

?debutto al Teatro di San Carlo

Nuova Produzione del Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo

martedì 12 ottobre 2021, ore 20:00 - giovedì 14 ottobre 2021, ore 18:00

sabato 16 ottobre 2021, ore 19:00 - domenica 17 ottobre 2021, ore 17:00

martedì 19 ottobre 2021, ore 20:00

