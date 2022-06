Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, presentata la stagione 2022/2023: gli spettacoli in programma

Sono 23 gli spettacoli che tra produzioni, coproduzioni e ospitalità compongono la ricca programmazione della Stagione 2022/2023 del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, presieduto da Federico Cafiero de Raho e diretto da Roberto Andò.

Presentata con il titolo Un altro mondo è possibile, la Stagione si presenta come un unico percorso distribuito nei due cartelloni che da ottobre 2022 a maggio 2023 si succederanno sui palcoscenici dei teatri Mercadante con 12 spettacoli, e San Ferdinando con 11 spettacoli.

A questi, come sempre, si aggiungeranno il cartellone del Ridotto del Mercadante e i progetti e le iniziative destinati alle giovani generazioni e al territorio.

Il Presidente Federico Cafiero De Raho sottolinea come «le tante proposte che andranno in scena ai teatri Mercadante e San Ferdinando tracciano un programma non soltanto prestigioso per i nomi e per i titoli messi in campo ma molto impegnativo dal punto di vista produttivo e organizzativo, impreziosito dai diversi, importanti progetti di formazione destinati alle nuove generazioni e ai territori».

«La nuova stagione del Teatro Nazionale di Napoli – scrive il direttore Roberto Andò nella presentazione – si apre all’insegna di un romanzo-totem della letteratura italiana: Ferito a morte...». «Questa scelta del romanzesco come tonalità privilegiata per intercettare la contemporaneità – continua il Direttore – è la linea che caratterizza le altre produzioni previste in questa Stagione per la quale abbiamo scelto come frase chiave Un altro mondo è possibile, a evidenziare la grande promessa del teatro in ogni tempo».

L’apertura della Stagione sarà al Teatro Mercadante con la prima assoluta, mercoledì 19 ottobre 2022, e repliche fino al 30 ottobre, di Ferito a morte, il romanzo cult di Raffaele La Capria del 1961, Premio Strega dello stesso anno, nell’adattamento di Emanuele Trevi, interpretato da Roberto De Francesco, Gea Martire, Paolo Mazzarelli, Andrea Renzi e altri 10 attori in via di definizione.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro di Napoli–Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival, Emila Romagna Teatro Fondazione–Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino–Teatro Nazionale.

Tra gli appuntamenti salienti della Stagione, si segnalano i nomi di Enzo Moscato che il 15 novembre debutterà con Libidine violenta, suoi testo e regia, in scena fino a domenica 20 novembre; di Antonio Capuano, autore e regista di T&P. Totò e Peppino, omaggio a Samuel Beckett, ospite del cartellone del Mercadante da mercoledì 16 a domenica 27 novembre. Proseguendo lungo i sentieri più votati alla contemporaneità che si misura con la propria tradizione, certamente si colloca lo spettacolo Scalo marittimo, l’atto unico del 1918 di Raffaele Viviani che il regista Giuseppe Miale di Mauro affronta insieme a Mario Tronco per la direzione musicale e il coro dell'Orchestra di Piazza Vittorio, affidando la recitazione a Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino, Adriano Pantaleo, ai quali si affiancheranno altri attori in via di definizione. Ancora tra i tanti artisti di riferimento dello Stabile ritroviamo Arturo Cirillo, alle prese con il Cyrano de Bergerac in marzo al Mercadante; Lino Musella che torna a gran richiesta col suo Tavola tavola, chiodo chiodo, tratto da documenti e carteggi privati di Eduardo De Filippo; così come per altri “versi” il talentuoso Mauro Gioia che in coppia con il regista Francesco Saponaro affrontano l’universo delle canzoni di Pier Paolo Pasolini in Cado sempre dalle nuvole – Cantare Pasolini; e, ancora, Valeria Parrella autrice di Il segreto del talento (Le gazze ladre), su musica e regia di Paolo Coletta, interpretato da Licia Maglietta e Elisabetta Valgoj.

Così come si segnala il ritorno di personalità come Armando Pugliese che firma la regia del testo di Roberto Alajmo La compagnia del sonno; Pippo Delbono, che torna dopo anni al Mercadante col suo recente La gioia; Elio De Capitani, con La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman; Emma Dante, di nuovo presente in Stagione con l’emozionante, struggente Misericordia, di cui firma testo e regia; Davide Enia che dopo i venti anni dal debutto, ritorna con una seconda edizione di Italia – Brasile 3 a 2. Il ritorno, appunto.

Ma naturalmente i cartelloni del Mercadante e del San Ferdinando annunciano allestimenti di grande prestigio e interesse come Il crogiuolo, il dramma di Arthur Miller del 1953 con la regia di Filippo Dini, che ne è anche interprete insieme ad altri attori in via di definizione; il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes Saavedra, con protagonista Alessio Boni; la singolare performance Un’ultima cosa, cinque invettive, sette donne e un funerale, scritta e interpretata da Concita De Gregorio con la regia di Teresa Ludovico.

Ma non possiamo non citare anche grandi classici come Otello, nella traduzione e la drammaturgia di Letizia Russo con la regia di Andrea Baracco, L’arte della commedia di Eduardo De Filippo nell’adattamento e la regia di Fausto Russo Alesi, Il giardino dei ciliegi di Anton ?echov nell’adattamento e la regia di Rosario Lisma.

Ma anche l’imperdibile Lazarus di David Bowie e Enda Walsh, ispirato a The Man Who Fell to Earth (L’Uomo Che Cadde Sulla Terra) di Walter Tevis, nella versione italiana di Valter Malosti che ne è anche regista, interpretato da Manuel Agnelli.

Lo Stabile affida la chiusura di questa sua ambiziosa Stagione a Mario Martone che firmerà l’allestimento in prima assoluta di Stanza con compositore, donne, strumenti msicali, ragazzo, testo inedito di Fabrizia Ramondino che, nell’occasione, verrà pubblicato da Cafiero&Marotta nella nuova collana teatro Le foglie di Gray diretta da Roberto Andò, il secondo della scrittrice dopo Villino Bifamiliare.

Per la sezione dei Progetti, il Teatro di Napoli rinnova il suo impegno per lo storico Arrevuoto, che con l’edizione 2023 giungerà al suo diciassettesimo movimento, sempre con la cura e la direzione di Maurizio Braucci, ed annuncia il varo in questa Stagione di:

Verso sud, un percorso di incontro tra Napoli e le comunità migranti presenti sul territorio, per cambiare, nel segno del teatro, la narrazione d’un fenomeno epocale come quello delle migrazioni, a cura di Alessandra Cutolo; Naturae/Arrevuoto, ideazione e regia di Armando Punzo, cura di Cinzia de Felice, con la partecipazione degli attori della Compagnia della Fortezza, che mette insieme i progetti Arrevuoto e Naturae per “la creazione di una nuova immagine, trasformata e rivoluzionaria della città di Napoli, che vuole così sottrarsi all’immagine / prigione nella quale viene troppo spesso relegata”.

Info su: www.teatrodinapoli.it

Il Calendario della Stagione 2022-2023 Teatro di Napoli:

TEATRO MERCADANTE

1. Ferito a morte

di Raffaele La Capria

adattamento Emanuele Trevi

regia Roberto Andò

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival, Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

19 - 30 ottobre 2022

2. T&P

TOTÒ E PEPPINO

omaggio a Samuel Beckett

testo e regia Antonio Capuano

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

16 – 27 novembre 2022

3. Il crogiuolo

di Arthur Miller

regia Filippo Dini

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano

29 novembre - 4 dicembre 2022

4. Otello

da William Shakespeare

traduzione e drammaturgia Letizia Russo

regia Andrea Baracco

produzione Teatro Stabile Dell’Umbria

6 -11 dicembre 2022

5. Cado sempre dalle nuvole – Cantare Pasolini

un progetto di Mauro Gioia

regia Francesco Saponaro

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

18 – 29 gennaio 2023

6. Un’ultima cosa

cinque invettive, sette donne e un funerale

un progetto di e con Concita De Gregorio

regia Teresa Ludovico

produzione Teatro di Bari, Rodrigo srls

10 febbraio 2023

7. Don Chisciotte

adattamento di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra

regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer

produzione Nuovo Teatro

15 - 26 febbraio 2023

8. Cyrano de Bergerac

di Edmond Rostand

adattamento e regia Arturo Cirillo

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Marche Teatro, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale

1-12 marzo 2023

9. Il giardino dei ciliegi

di Anton ?echov

adattamento e regia Rosario Lisma

produzione Teatro Nazionale di Genova, Teatro Menotti

14 -19 marzo 2023

10. La gioia

uno spettacolo di Pippo Delbono

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale, Théâtre de Liège, Le Manége Maubeuge – Scène Nationale

28 marzo – 2 aprile 2023

11. Misericordia

scritto d diretto Emma Dante

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale, Carnezzeria

19 - 30 aprile 2023

12. Lazarus

di David Bowie e Enda Walsh

regia Valter Malosti

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, LAC Lugano Arte Cultura

3 – 14 maggio 2023

TEATRO SAN FERDINANDO

1. La zattera di Gericault

di Carlo Longo

regia Piero Maccarinelli

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

27 ottobre – 6 novembre 2022

2. Libidine violenta

testo e regia Enzo Moscato

produzione Teatro Metastasio Prato, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Casa del Contemporaneo

15 - 20 novembre 2022

3. Settimo senso

Moana Pozzi

di Ruggero Cappuccio

regia Nadia Baldi

produzione Teatro Segreto

22 - 27 novembre 2022

4. Tavola tavola, chiodo chiodo…

tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo

uno spettacolo di e con Lino Musella

produzione Elledieffe – Compagnia Teatrale Luca De Filippo, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

1 - 11 dicembre 2022

5. Scalo Marittimo

di Raffaele Viviani

regia Giuseppe Miale di Mauro

con il coro dell’orchestra di Piazza Vittorio

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale in collaborazione con Nest Napoli Est Teatro

26 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

6. Italia Brasile 3 a 2

Il ritorno

di e con Davide Enia

produzione Teatro Metastasio di Prato – Fondazione Sipario Toscana

10 -15 gennaio 2023

7. Il segreto del talento

(Le gazze ladre)

di Valeria Parrella

musica e regia Paolo Coletta

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Società per Attori srl

26 gennaio – 5 febbraio 2023

8. L’arte della commedia

di Eduardo De Filippo

regia Fausto Russo Alesi

produzione Elledieffe – Compagnia Teatrale Luca De Filippo, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro della Toscana

16 - 26 febbraio 2023

9. La morte e la fanciulla

di Ariel Dorfman

regia Elio De Capitani

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival, Teatro dell’Elfo

7-12 marzo 2023

10. La compagnia del sonno

di Roberto Alajmo

regia Armando Pugliese

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Biondo di Palermo

13 - 23 aprile 2023

11. Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo

di Fabrizia Ramondino

spazio e regia Mario Martone

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

4 – 14 maggio 2023