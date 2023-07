Teatro Lendi: presentata la Stagione 2023-2024

Aria nuova e tanto entusiasmo al Teatro Lendi di Sant'Arpino che, dopo lo straordinario successo di pubblico della scorsa stagione, e lasciatasi definitivamente alle spalle la brutta parentesi Covid, annuncia i temi e gli spettacoli del cartellone 2023-2024.

Con queste premesse, tra importanti segnali di ripresa, tanta voglia di spettacolo e sempre nel segno del claim “divertiti...emozionati...sogna...sei a teatro!”, il direttore artistico della storicizzata sala, Francesco Scarano, parla della nuova programmazione ribadendo la linea della qualità e della varietà dei generi per accontentare i più svariati tipi di spettatori e per donare loro delle ore di divertimento per tutti i gusti. «Nel nuovo cartellone - ha detto il direttore Scarano - sull'onda del successo di pubblico dello scorso anno, vi saranno spettacoli di vario genere divisi tra la commedia, la prosa, i musical, il teatro canzone, il cabaret e gli show. Una stagione creata ad immagine e somiglianza del pubblico con l'obiettivo di mettere gli spettatori a proprio agio, di farli divertire, tra relax, sorrisi e riflessioni e di fare dimenticare loro, almeno per un paio d'ore, le ansie e le difficoltà dei giorni nostri. Abbiamo pensato a degli spettacoli nuovi per soddisfare le persone in platea sera dopo sera, immaginando il Teatro Lendi come un luogo per stare bene e per godere del meglio della produzione nazionale e internazionale con grandi protagonisti della scena e tanti beniamini del pubblico. Ancora, c'è da dire, che il cartellone con i suoi 10 spettacoli in abbonamento sarà arricchito da tanti altri eventi fuori abbonamento rappresentati da alcuni applauditi spettacoli musicali e irresistibili commedie comiche».

Ad inaugurare la stagione dal prossimo 22 novembre, saranno Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello con lo spettacolo “Vasame”. Un lavoro scritto dalla stessa Laurito e diretto da Massimo Venturiello. Dal 27 dicembre sarà la volta di Sal Da Vinci con “Sal Da Vinci Stories” con la regia di Luca Miniero. Ad aprire il 2024 del Lendi, dal 10 gennaio, ci penserà Ferzan Ozpetek con “Mine Vaganti” e gli attori Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erik Tonelli, Carmine Recano e Simona Marchini. Giunti al 31 gennaio sarà il turno della cantante e attrice Francesca Marini alle prese con lo spettacolo musicale “La mente torna- Mina Tribute” con la regia di Gaetano Liguori. Dal 21 febbraio, invece, sarà la volta di Paolo Belli con “Pur di far commedia”. Dal 28 febbraio, appuntamento con un beniamino del pubblico napoletano come Carlo Buccirosso e la sua commedia “Il vedovo allegro” con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice e Davide Marotta. A salire sul palcoscenico del Lendi dal 6 marzo sarà Maurizio Casagrande con il suo testo “Il viaggio del papà”. Ancora, dal 19 marzo, un momento imperdibile con il grande trasformismo e il mito Arturo Brachetti con il suo show “Solo” The Legend of quick change. Dal 3 aprile altro atteso momento con Vanessa Incontrada e la commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, “ Scusa sono in riunione, Ti posso richiamare?” con in scena accanto all'attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana, lo stesso Pignotta e Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nik Nicolosi. A chiudere la stagione del Lendi dal 17 aprile, ci penseranno Massimo De Matteo, Francesco Procopio e Angelo De Matteo con il lavoro di Edoardo Erba per la regia di Peppe Miale, “Muratori”.

L'abbonamento ai 10 spettacoli costa 280 euro, mentre i vecchi abbonati potranno usufruire dello sconto fedeltà pagando solo 260 euro.