Ischia, Teatro del Gusto: il festival enogastronomico dedicato al vino naturale

Si svolgerà il 10 novembre, alle ore 12, nella Sala consiliare del Comune di Ischia, la conferenza stampa di presentazione di Teatro del Gusto, il festival enogastronomico dedicato al vino naturale, che si svolgerà a Ischia Ponte l’8, 9 e 10 dicembre 2023.

A presentare l’iniziativa sarà Annamaria Punzo, ideatrice e organizzatrice dell’evento, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ischia.

“Naturale, Tradizionale, Innovativo – dice Punzo - sono i temi delle tre giornate di questo festival enogastronomico incentrato sul vino artigianale, che ha scelto Ischia Ponte perché solo questo borgo poteva corrispondere all’urgenza del ritorno alle botteghe, della riscoperta dell’antico e del sapiente come motore di un flusso turistico diverso, che cerca anche cultura, tradizione, tipicità e che, per questo, non conosce alte e basse stagioni”.

Tanti appuntamenti nei tre giorni, con oltre 40 cantine da tutta Italia, con degustazioni e incontri, fino all’evento centrale, Borgo in Scena, il 10 dicembre alle ore 13: un happening collettivo che coinvolgerà l’intera comunità con il torneo di maniglia, il pranzo domenicale preparato dagli storici locali di Ischia Ponte, e infine l’esibizione del musicista e cantante Ciccio Merolla.