Teatro Cinema Gelsomino: gli spettacoli della Stagione 2024/2025

Presentata presso il Teatro Cinema Gelsomino di Afragola la stagione 2024/2025: a fare gli onori di casa il manager Gianluigi Osteri, presente il sindaco Antonio Pannone.

Ben quattro le rassegne in programma :

- Rassegna Commedia e musica “Ridi e lascia ridere!” con la direzione artistica di Antonio Nardiello,

- Rassegna Drammaturgia “sDRAMAtize…è tutta n’ata storia” con la direzione artistica di Iole Schioppi, giunta alla seconda edizione,

- Rassegna Concertistica classica “Dentro le note” direzione artistica a cura di Mariagiovanna Siciliano Iengo,

- Rassegna Young “Oltre gli schermi” con la direzione artistica del giovanissimo Cristoforo Iorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche quest’anno il cartellone del Gelsomino è dedicato all’indimenticabile Alessandro d’Alatri, che aveva un profondo legame artistico e umano con Gianluigi Osteri, manager di Gabbianella Club Events, e Napoli.

Si parte alla grande il 16 novembre con Massimiliano Gallo in scena con “Anni ’90… noi che volevamo la favola”, si prosegue il 21 dicembre con Amedeo Colella e il suo “Nisciuno nasce ‘mparato”.

L’anno nuovo si apre con Biagio Izzo in scena l’11 gennaio con “L’arte della truffa”, il 25 gennaio sarà la volta di Peppe Barra con “Buona sera a tutti”, l’8 febbraio saranno in scena Lalla Esposito e Massimo Masiello con “Smile- Napoli Nord Big Band”.

Il 22 febbraio protagonista sul palco di Afragola Luca Lombardo con “Poubelle…la magia oltre ogni immaginazione”, il 1° marzo arriva al Gelsomino Peppe Iodice con “Ho visto Maradona”.

Prevista per il 15 marzo La stabile Antonio Nardiello con “Quarta parete”. Il 22 marzo in scena Maurizio Casagrande con “Il viaggio del papà”, il 5 aprile sarà la volta di Francesco Paolantoni con “O…tello o io”.

Grandi novità per quest’anno con la rassegna Young- Oltre gli schermi, con la direzione artistica del giovanissimo Cristoforo Iorio.

Si parte con la grande musica di Dadà in concerto il 30 novembre, sarà poi la volta di Paolo Caiazzo, Daniele Ciniglio e Nicola Pavese il 7 Marzo con “Boomer”.

Per la rassegna “sDRAMAtize… è tutta n’ata storia”, sotto la direzione artistica di Iole Schioppi, il 9 novembre sarà in scena “A tutta farsa!” di Antonio Vitale, il 18 gennaio “Bar” di e con Roberta Frascati, il 15 febbraio sarà la volta dello spettacolo: “Andrà tutto Boh”, di Danilo Rovani; il 29 marzo “Faccere” di Massimo Andrei, il 12 aprile “Silenzio 67” di Domenico Salierno.

Da non perdere poi la sesta edizione della rassegna “Dentro le note” con la direzione artistica di Mariagiovanna Siciliano Iengo: il 12 dicembre in scena l’ Orchestra Rhapsodie Ensemble con “Note stellate”, il 31 gennaio Giovanni Masi e Lucio Materazzo con “Duo Inspirations”, il 28 febbraio Giuseppe Laterza e Francesca Bandiera con “Ceci n’est pas un saxophone” il 28 marzo Enzo Amato, Carolina Aterrano ed Emidio Ausiello con “Chitarra sirena”.

Presentata poi la quarta edizione de “Afragola Film Festival - Al di là della visione - Festival di Architettura Design di Afragola”, prevista dal 20 al 23 novembre 2024 con la direzione artistica di Valerio Caprara.

“Anche quest’anno abbiamo immaginato un cartellone ricco di appuntamenti diversificati e prestigiosi. Le rassegne sono diventate ben quattro, proprio per poter venire in contro a tutti i gusti. Diamo così spazio ai diversi colori della vita. Avremo spettacoli che ci faranno riflettere e pensare, altri sorridere e divertire, ma tutti legati da un sottile filo rosso: fare cultura con leggerezza.

Il teatro è svago, divertimento ma mai superficialità e il Gelsomino si dai primi anni della nostra gestione è stato caratterizzato dalla volontà di essere in questa area un baluardo di cultura ed arte, ma anche un luogo aperto ai gusti e alle esigenze del territorio. Non sono mancate e non mancano certo le difficoltà, tipiche di chi ha una mission così ambiziosa, ma noi non molliamo” ha dichiarato il manager Gianluigi Osteri.