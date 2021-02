Teatro Diana in streaming: si parte con lo spettacolo “Čechovianamente”

Da domenica 7 febbraio alle ore 18.00, in diretta, parte il nuovo progetto in streaming del Teatro Diana, primo appuntamento sarà con lo spettacolo “Čechovianamente”: un progetto giovane, interamente under35, con Elisabetta Mirra, Francesco Russo e Matteo Florio, scritto e diretto da Agostino Pannone, che rilegge, in lingua napoletana, due degli atti unici più famosi di Čechov: “L'orso” e “La domanda di matrimonio”. Il progetto intende riscoprire la forza drammaturgica di uno degli autori più importanti del Novecento, attraverso una messa in scena che con innovazione, pur sempre nel rispetto della tradizione, sorprenderà il pubblico tra risate, emozione e divertimento.

Il costo per poter vedere lo spettacolo in diretta streaming è di 3€ collegandosi al sito www.teatrodiana.it (acquista on line). Gratis, invece, per tutti gli abbonati del Teatro.

Lo spettacolo sarà in replica 10 febbraio ore 18, 13 febbraio ore 21, 14 febbraio ore 18, 16 febbraio ore 21, 17 febbraio ore 18, 19 febbraio ore 21