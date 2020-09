Teatro Diana, presentata la nuova stagione 2020/2021

Si è tenuta questa mattina, presso il Teatro Diana di Napoli, la presentazione della nuova stagione teatrale 2020/2021. Claudia Mirra, responsabile delle pubbliche relazioni e ufficio stampa del Teatro Diana, ha parlato prima di tutto della Stagione Teatrale 2019/2020 che si è conclusa in maniera così brusca e repentina e soprattutto inimmaginabile per tutti gli operatori dello spettacolo, una categoria così spesso dimenticata in questi lunghi mesi ed ha elencato tutti i lavoratori che operano in questo settore. Il Teatro Diana, nella stagione passata, aveva presentato spettacoli di straordinario successo che come sempre lo poneva fra i primi teatri in Italia come numero di spettatori.

Presente sul palco l’organizzatore Sergio Meomartini ha illustrato la nuova Stagione Concertistica che inizierà giovedì 8 ottobre fino al 4 novembre alle ore 19 organizzata dall’associazione “Il Maggio della Musica” in collaborazione con il Teatro Diana che comprenderà illustri ospiti dal Maestro Michele Campanella a Monica Leone dal maestro Paolo Restani a Massimiliano Ferrati fino a i giovani talenti Carmen Sottile e Caterina Barontini

Durante la conferenza stampa è intervenuto in diretta streaming il pluripremiato regista Ferzan Ozpetek che ha parlato del suo attesissimo spettacolo "Mine Vaganti” di cui è autore e regista; adattamento teatrale del suo famoso successo cinematografico. Sul palco l’attore Peppe Barra ha illustrato il suo spettacolo “Non c’è niente da Ridere” che sarà in scena il 6/7/8 novembre insieme a Lalla Esposito e Lamberto Lambertini.

Sul palco sono intervenuti gli attori Gigi e Ross, che torneranno al Teatro Diana con il testo di Neil Simon “Andy e Norman” storia di amicizia fra due uomini per la regia di Alessandro Benvenuti.

In diretta streaming ha partecipato l’attore e regista Vinicio Marchioni che porterà in scena la commedia “Soliti ignoti “ adattamento teatrale del mitico film di Monicelli che sarà affiancato in scena da Giuseppe Zeno.

Nel periodo natalizio sarà in scena Alessandro Siani con il suo esilarantie monologho nell’attesissimo “Extra Felicità Tour”.

Due divertentissimi video il primo di Vincenzo Salemme, che salutato il pubblico del Teatro Diana ed ha presentato “Napoletano? E famme ‘na pizza”, uno spettacolo che nasce dal suo recentissimo libro uscito con lo stesso titolo agli inizi di marzo. Il secondo di Maurizio Casagrande che nel video ha parlato di “Gomblotto” un testo divertente, ancora in fase di elaborazione , che parte da tutte quelle teorie complottistiche che abbiamo ascoltato, soprattutto, in questo periodo di emergenza sanitaria. Nella stagione 2021 ritornerà anche l’attesissimo concerto/spettacolo di Massimo Ranieri “Oggi è un altro giorno - Sogno e son desto” che ci conquisterà come sempre attraverso il suo stile raffinato e popolare che lo rende assolutamente unico. Ad aprile sarà la volta del graditissimo ritorno di “Così parlo Bellavista” adattamento teatrale di Alessandro Siani e Geppy Gleijeses che sarà affiancato da Marisa Laurito e Benedetto Casillo. Un omaggio doveroso, ma vivo e teatralissimo all’opera principale di Luciano de Crescenzo.

Prossimi appuntamenti in “Anteprima di stagione”

Sabato 14 Novembre ore 21.00 Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo in “Quotidiane ispirazioni” con Emanuele Ammendola, voce e contrabbasso Regia Giuseppe Miale Di Mauro. Un viaggio di musica e parole tra le grandi e varie eredità artistiche della nostra città a cui tutti noi “guardiamo” come punto di partenza e guida per farsi orientare verso il futuro.

Sabato 5 dicembre ore 21.00 Domenica 6 dicembre ore 18.00 una anteprima dello spettacolo per le scuole “@Romeo e @Giulietta” Una storia d’amore a tempi del Corona Virus di Peppe Celentano con Peppe Celentano e Gabriella Cerino.

Continua la rassegna di libri con “L’incontri al Diana” giunta alla VII edizione

Sabato 3 ottobre ore 11.30 Gigi di Fiore “Pandemia 1836 - La guerra dei Borbone contro il colera” (Utet) intervengono con l’autore il dott. Paolo Ascierto, lo scrittore Maurizio de Giovanni e il dott. Enzo D’Errico

Sabato, 10 ottobre ore 11.30 Gabriella Giglio “La stagione dell’amore” intervengono con l’autrice: la giornalista Federica Flocco, lo scrittore Luca Trapanese, letture di Sergio Savastano

Sabato 28 novembre 11.30 Annella Prisco "Specchio a tre ante" (Guida editore) intervengono con l'autrice: Nino Daniele - Mauro Giancaspro - Franco Roberti - Michele Rossena letture a cura di Annamaria Ackermann e Mariarosaria Riccio Modera Lorenza Licenziati