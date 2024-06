Teatro Diana: gli spettacoli della stagione 2024/2025

Presentata al Teatro Diana di Napoli la nuova stagione teatrale 2024/2025.

La stagione 2023/2024, lasciata alle spalle ha chiuso i festeggiamenti per i 90 anni del Teatro Diana con la visita del Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca, il sindaco Gaetano Manfredi e con la visita ufficiale del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il 29 dicembre 2023.

Claudia Mirra, Ufficio stampa del Teatro, ha presentato il cartellone con tanti nomi interessanti del panorama nazionale; partendo da Vincenzo Salemme, Massimo Ranieri, Francesco Pannofino che hanno inviato un video a tutti i presenti in sala. Presente sul palco Nancy Brilli che ha parlato del nuovo testo di Gianni Clemente “L'ebreo” che porterà in scena con la regia di Pierluigi Iorio. Presente anche Giovanni Esposito protagonista dello spettacolo “Benvenuti in casa Esposito” tratto dal famoso libro di Pino Imperatore, con la regia di Alessandro Siani. Il regista Augusto Fornari ha presentato il nuovo testo “Finchè giudice non ci separi” che sarà interpretato da Biagio Izzo nel mese di Marzo. Diego de Silva, presente sul palco, è autore del testo “Malinconico – moderatamente felice” tratto dai suoi romanzi, serie Tv, portato in scena anche questa volta, da Massimiliano Gallo che ha inviato un video saluto, essendo impegnato nelle riprese del film “ Napoli Milionaria”.

Gianpiero Mirra, produttore esecutivo della Diana Or.is, ha illustrato le produzioni della Diana Or.is: Massimiliano Gallo interprete, regista e autore insieme a Diego de Silva di “Malinconico Moderatamente felice”, Nancy Brilli in “L'ebreo” di Gianni Clementi, “La denuncia” scritto e diretto da Ivan Cotroneo con Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra. Le riprese di Vincenzo Salemme in “Natale in casa Cupiello” di E. De Filippo, “Amanti" scritta e diretta da Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo, “Premiata pasticceria Bellavista” di Vincenzo Salemme con la Compagnia del Teatro Nest e per il quarto anno di tournèe “Mettici la mano” di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo Adriano Falivene e Elisabetta Mirra.

Presentati, in anteprima da Guglielmo Mirra, alcuni nomi del cartellone del Teatro Acacia dal 2021 sotto egida del Teatro Diana.

Confermate anche quest'anno, la Rassegna di musica classica “Diciassette&trentaclassica”, giunta ormai alla sua XXX edizione,l a rassegna “L'incontri al Diana” il caffè letterario ad ingresso gratuito del sabato mattina alle 11.30 ei corsi di Recitazione e Canto.

Il programma:

44° STAGIONE DI PROSA

8 spettacoli in abbonamento

La 44° stagione di prosa si inaugurerà giovedì 10 ottobre (FUORI ABBONAMENTO) con il ritorno, a grande richiesta, di VINCENZO SALEMME interprete e regista di “NATALE IN CASA CUPIELLO” di Eduardo de Filippo. Dopo più di 30 anni da autore, attore e regista di sue commedie, Vincenzo Salemme ha portato, per la prima volta in scena, il teatro di Eduardo ed è stata una cavalcata trionfale in tutti i teatri italiani.

La stagione, in abbonamento, si aprirà mercoledì 30 ottobre con BARBARA D’URSO, che torna a teatro dopo 15 anni con la famosissima ed esilarante commedia TAXI A DUE PIAZZE, affiancata da Rosalia Porcaro e Franco Oppini. Il testo è stato riscritto per l’occasione da Ray Cooney in chiave femminile. La commedia, che in Italia è tra le più rappresentate con un’edizione storica della ditta Dorelli, Quattrini, Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi. La regia è di Chiara Noschese.

Da mercoledì 13 novembre MASSIMO RANIERI, torna dal vivo con un nuovo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”, un altro straordinario viaggio tra il canto, recitazione, danza , brani cult , sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo i suoi brani più celebri e l’incanto affabulatorio della sua interpretazione.

Lunedì 25 NOVEMBRE Data unica FEDERICO BUFFA in LA MILONGA DEL FUTBOL regia di Pierluigi Iorio Renato Cesarini un funambolo del gol , scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando parla di “Zona Cesarini” per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale.Storie potenti , intrise di romanticismo e italianità raccontate dalla voce di Federico Buffa

Dal mercoledì 27 novembre divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere, sarà in scena "TOOTSIE" uno dei nuovi spettacoli messi in scena da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo è tratto dal famoso e indimenticabile film del 1982 con Dustin Hoffman, regia Sidney Pollack, protagonisti di questa nuova versione italiana PAOLO CONTICINI ed ENZO IACCHETTI.

Da lunedì 25 dicembre (FUORI ABBONAMENTO) ALESSANDRO SIANI in “20 ANNI DI FIESTA 2024” che ripercorrere i suoi più famosi tormentoni entrati nel vivere quotidiano e i suoi improvvisati ed esilaranti monologhi. Di nuovo, dunque, sul palco del Diana per tutte le festività natalizie , lo stesso palco che lo ospitò per la prima volta nell’aprile di 20 anni fa registrando il tutto esaurito… come sempre! La colonna sonora è di GEOLIER

Dal mercoledì 29 gennaio NANCY BRILLI sarà protagonista de “L’EBREO” uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, nel quale albergano diversi temi storicamente legati a un tempo apparentemente lontano che risultano ancora oggi tristemente attuali. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti: Denaro e Potere che diventano i “leitmotiv” della società degli anni a seguire fino ai giorni nostri.

Da mercoledì 26 febbraio FRANCESCO PANNOFINO “CHI E’ IO?” scritto e diretto da Angelo Longoni, una commedia originale divertente e metafisica; uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. “Chi è io?” è un’indagine condotta sotto i riflettori e davanti alle telecamere, con presentatori vestiti di paillettes che rappresentano contemporaneamente lo show e la vita reale.

Da mercoledì 12 marzo BIAGIO IZZO “FINCHE’ GIUDICE NON CI SEPARI” Scritto da A Fornari, A. Fornari, A Maia, V Sinopoli. Una nuova commedia che racconta le vicende di quattro amici, tutti separati : Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, ognuno di loro da consigli su come affrontare questa nuova situazione di separazione e come ritornare a vivere una vita normale Una riflessione divertente sugli splendori e le miserie della vita di coppia. La regia è dello stesso Augusto Fornari

Da mercoledì 9 aprile MASSIMILIANO GALLO in “MALINCONICO – moderatamente felice” scritto a quattro mani da Diego de Silva e Massimiliano Gallo. L’idea è quella di portare sulla scena la voce e il corpo narrante di un personaggio letterario, e successivamente televisivo, che negli anni ha conquistato un vasto pubblico di lettori e di spettatori. La regia è dello stesso Massimiliano Gallo e le musiche di JOE BARBIERI.

Da venerdì 2 maggio, in chiusura di stagione, sarà in scena la commedia “BENVENUTI IN CASA ESPOSITO” scritta da P. Caiazzo, P. Imperatore e A. Siani tratta dall’omonimo romanzo di Pino Imperatore. La commedia, che ha come protagonista GIOVANNI ESPOSITO, è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e rispolvera la grande tradizione comica napoletana che fa ridere e riflettere allo stesso tempo. La regia è curata da Alessandro Siani.

STAGIONE DI CONCERTI AL TEATRO DIANA- ACACIA

“Diciassette&trentaclassica” 2024

Confermata anche quest’anno, giunta ormai alla sua XXX edizione, la Rassegna di musica classica “Diciassette&trentaclassica” in collaborazione con l’Associazione musicale ANCEM diretta dal Maestro Filippo Zigante

e L’Associazione Alessandro Scarlatti. Nell’ambito musicale continueranno anche le proficue collaborazioni con il “Maggio della Musica”.

LIBRI

La RASSEGNA “L’incontri al Diana” giunta alla sua XI^ Edizione, è il caffè letterario ad ingresso gratuito offerto con cadenza settimanale (il sabato mattina alle 11.30) dal Teatro Diana.

La rassegna di incontri è diventata la vetrina preferita per i principali autori italiani prossimi alle loro uscite in libreria.

Da Novembre a Maggio nel foyer del Teatro si sono susseguiti più di trenta incontri: tra gli ospiti maggiormente rappresentativi dell’ultima edizione 2023/2024: VIOLA ARDONE, VALERIA PARRELLA, MAURIZIO DE GIOVANNI, ELIO PALOMBI, RENATO RIBAUD, LAMBERTO LAMBERTINI, MASSIMILIANO GALLO, OTTAVIA FUSCO, LUCIO FINO, LINO ZACCARIA, VALENTINA DE GIOVANNI.

SPETTACOLI PER LE SCUOLE

Grandissima è stata l’affluenza , circa 20.000 studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia, per assistere agli spettacoli prodotti dal Teatro Diana nella stagione appena conclusa: “MODALITA’ AEREO” di Peppe Celentano da un’idea di Gianpiero Mirra, che come tema ha affrontato il combattuto rapporto tra giovani e media, e per gli studenti delle elementari e medie “HERCULES”, liberamente ispirato alla leggenda dell’eroe greco.

Per l’anno 2024/2025 la Diana Or.i.s. Produzioni-Scuole propone come sempre spettacoli che trattano di temi sociali legati ai giovani, con lo scopo di fare arrivare un messaggio che possa contribuire a scuotere le coscienze dei tantissimi studenti sui tanti problemi che affliggono la nostra società. Quest’anno con lo spettacolo “Un giorno buono“ si approfondirà il tema del volontariato, un’attività d’aiuto importantissima che svolge un ruolo cruciale nell’assistere milioni di persone. Il volontariato è anche un modo per costruire legami sociali, favorire la solidarietà e promuovere il cambiamento positivo. Per gli alunni delle elementari e medie proponiamo “Frozen”, liberamente ispirato alla fiaba di Hans C. Andersen “La regina delle nevi”. La trama segue le avventure delle due sorelle, Elsa e Anna, in un regno incantato dove la magia e il potere del ghiaccio sono protagonisti.

Altra produzione sarà “Miseria senza Nobiltà” un riadattamento che rende omaggio al grande Eduardo Scarpetta, il più importante attore e autore del teatro Napoletano tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento.

I testi e la regia saranno curati da Peppe Celentano. Tra gli attori oltre Gabriella Cerino ci sarà Massimo Masiello e tanti altri talentuosi attori, giovani e meno giovani, che lavorano da anni con impegno e con amore per confermare sempre con più forza l’importanza del teatro nelle scuole.

PALESTRA DELLO SPETTACOLO “MARIOLINA MIRRA DE GAUDIO” - XXI ANNO DI ATTIVITA’

SCUOLA DI RECITAZIONE

Si sono appena conclusi i corsi di Teatro di quest’anno con cinque Saggi-Spettacolo presentati sul palco del Diana da altrettanti gruppi di Allievi di tutte le età. Venti anni fa il primo Saggio della Palestra dell’Attore, il battesimo sul palco di giovani aspiranti attori celebrato dalla signora Mariolina Mirra De Gaudio, a cui è dedicata la Scuola.

Con la Direzione artistica di Giancarlo Cosentino e la collaborazione dei docenti Rosa Farinaro, Roberta Misticone e Ciro Pellegrino, a fine stagione si raccolgono i frutti di un lavoro che mese dopo mese, lezione dopo lezione, offre agli Allievi nuovi strumenti e conoscenze per poter svolgere l’attività teatrale e, per quelli arrivati alla maggiore età, giungere a una scelta consapevole sul percorso professionale da intraprendere. E agli Allievi adulti la possibilità di rivivere la magia del Teatro, magari già praticato in passato e avendo poi virato in altre direzioni.

A settembre i colloqui per le nuove iscrizioni, a ottobre l’inizio dei corsi per l’anno 2024/2025.

SCUOLA DI MUSICA

Il laboratori musicale, promosso dall’Associazione Amici dello Spettacolo, si propone come un’esperienza completa e formativa per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Diretto dal Maestro Armando Chartier, il corso mette al centro dell’attività didattico/musicale il dialogo con i ragazzi, coerentemente con le modalità attuative offerte anche dal Metodo Orff, per sviluppare una progettualità che coniughi creatività e acquisizione di competenze con una metodologia nuova e appassionante. Con questo corso, dunque, l’allievo viene aiutato attraverso esperienze concrete a trovare forme espressive consone alle sue attitudini e a sperimentare con il ritmo la sua precipua musicalità come cifra del suo stare al mondo: ritmare diventa sinonimo di crescere all’interno di significati nuovi e condivisi.

Il corso si conclude con un saggio finale sul grande palco del Teatro Diana.

PREMIO DI SCRITTURA

“MARIOLINA MIRRA DE GAUDIO” I EDIZIONE

Il Teatro Diana ha dato il via al bando relativo alla prima edizione del “Premio - Mariolina Mirra De Gaudio" dedicato alla titolare del Teatro Diana scomparsa nel 2011. Il bando e? indirizzato a giovani autori di età compresa fra i 18 e i 35 anni e finalizzata all’elaborazione di un testo teatrale comico. Sul sito del Teatro Diana ogni informazione e la pubblicazione del relativo bando premiodiscrittura@teatrodiana.it

Termine di presentazione entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

TEATRO ACACIA

Il Teatro Acacia ha appena concluso il suo terzo anno di programmazione sotto egida del Teatro Diana con una stagione ricca di successi sia teatrali, Paolo Caiazzo, Biagio Izzo, Gianpaolo Morelli, Paolo Rossi, Passione Di Maurizio de Giovanni, le apprezzatissime novità degli Oblivion e Massimo Masiello, fino ai prestigiosi concerti di musica nazionale ed internazionale, diventando, sempre più un polo di incontro per gli appassionati di musica di ogni genere , tra gli altri ricordiamo Nicola Piovani, Ray Gelato, Ron , Cammariere, Joe Barbieri. Da ricordare anche i prestigiosi balletti de Lago dei Cigni e lo Schiaccianoci.

Quest’anno il tradizionale abbonamento “Quadrifoglio”, sarà programmato al Teatro Acacia, da ottobre a maggio, l’offerta sarà ad un prezzo contenuto con ulteriori agevolazioni per chi si abbonerà al cartellone del Teatro Diana.

Si inizierà giovedì 24 ottobre BIAGIO IZZO “L’arte della truffa” scritto da Augusto Fornari (sua anche la regia) e Toni Fornari, che attraverso momenti paradossali, comici ed emozionanti ci farà assistere ad una truffa si …. ma a fin di bene.

Da giovedì 7 novembre PAOLO CAIAZZO “Quella visita inaspettata” scritto e diretto da Paolo Caiazzo. La linea di confine che divide un comportamento etico da uno immorale non ha sempre un andamento lineare ed è in funzione di opportunità e situazioni. Tra gag, manie, fobie, grandi risate e riflessioni, vincerà la parte criminosa che è nascosta in ognuno di noi?

Da giovedì 21 novembre LINA SASTRI “La mia musica” scritto e diretto da Lina Sastri. Un viaggio nell’anima sull’ onda delle emozioni, delle parole e della musica. La magia del teatro e della musica che si fondono per dar vita ad uno spettacolo dal ritmo coinvolgente e accattivante e mai banale.

Da giovedì 5 dicembre “Perfetti sconosciuti” scritta e diretta da PAOLO GENOVESE. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento tratta dal famoso film cult: durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi. Tra i protagonisti in scena PAOLO CALABRESE.

Da mercoledì 25 dicembre, per le festività natalizie, saremo in compagnia di CARLO BUCCIROSSO e la sua commedia “Vedovo allegro”: le disavventure di Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco che, tre anni dopo la pandemia, avendo perso la sua amata moglie a causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato.

Da venerdì 24 gennaio ALAN DE LUCA e LINO D’ANGIO’ incontrano il noto scrittore AMEDEO COLELLA: racconti e aneddoti sulla storia napoletana raccontati in maniera accattivante e divertente si inseriscono con canzoni, imitazioni e monologhi dei due attori partenopei: Lezioni di Napoletanità.

Da giovedì 20 febbraio SAL DA VINCI in “Sal da vinci stories” regia di Luca Miniero. Filo conduttore sono delle vere e proprie storie per i social che saranno da spunto per parlare della sua vita: da un lato, la sua vita pubblica e dall’altro la sua vita privata ed intima raccontata con ironia al pubblico in sala. Un Sal da Vinci , intimo , inedito in un viaggio profondo tra Napoli , musica e i colori che con la sua voce e la sua vita sfugge a tutte le etichette.

Da venerdì 7 marzo “Incanti” è uno spettacolo che vede in scena sei dei più giovani e più premiati illusionisti italiani, che nell'arco della serata si alterneranno sul palcoscenico portando in scena con le loro performance una interrogazione sull'incanto, sulla sua vera natura e sull'importanza di saperlo coltivare nelle nostre vite.

Dal giovedì 13 marzo “Premiata pasticceria Bellavista” commedia scritta da Vincenzo Salemme, che per la prima volta nella sua carriera di autore di numerose commedie di successo, farà raccontare una storia creata dalla sua penna ad un gruppo di giovani e straordinari artisti con una prestigiosa storia alle spalle: La Compagnia del Teatro Nest :Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino per la regia di Peppe Miale Di Mauro.