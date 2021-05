Il Teatro Diana riapre a pubblico con incontri e spettacoli

Finalmente dopo 7 mesi di chiusura (dal 24 ottobre 2020) il Teatro Diana riapre le sue porte con alcuni interessantissimi eventi e spettacoli, in attesa della definitiva riapertura prevista per il mese di settembre.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 maggio alle ore 11.00 con la presentazione/incontro del nuovo libro di GINO RIVIECCIO “Siamo nati per soffriggere” nell’ambito della rassegna “L'incontri al Diana” interverranno i giornalisti Santa Di Salvo, Antonio D’Addio e lo scrittore Pasquito Catanzaro, il libro è edito da Colonnese Editori.

Seguirà sabato 22 maggio alle ore 19.00 e domenica 23 maggio ore 18.00 le repliche dello spettacolo "Čechovianamente” scritto e diretto da AGOSTINO PANNONE. Lo spettacolo, già andato in scena nel mese di febbraio in streaming, è un progetto giovane, interamente under35: protagonista ELISABETTA MIRRA, che con FRANCESCO RUSSO e MATTEO FLORIO rileggono, in lingua napoletana, due degli atti unici più famosi di Čechov: “L'orso” e “La domanda di matrimonio. Il progetto intende riscoprire la forza drammaturgica di uno degli autori più importanti del Novecento, attraverso una messa in scena che, con innovazione, pur sempre nel rispetto della tradizione, sorprenderà il pubblico tra risate, emozione e divertimento. Venerdì 28 maggio appuntamento con RICCARDO CANESSA e il suo collaudatissimo format “Opera Talk show” dal titolo “Il Vino nell’opera”.

Sabato 29 maggio alle ore 11.00 GEPPY GLEIJESES presenterà il suo ultimissimo libro “Il Teatro di Geppy Gleijeses nelle fotografie di Tommaso le Pera” un viaggio nella vita e nell’arte di Geppy Gleijeses a cavallo fra la seconda metà del 900 e i nostri giorni scandito da 40 anni di Fotografie di Tommaso le pera pubblicato da Manfredi Editori.

Inoltre ci saranno due interessantissimi appuntamenti con la MUSICA CLASSICA in collaborazione con il MAGGIO DELLA MUSICA mercoledì 25 maggio ore 19.30 con Genny Basso, pianoforte Musiche di W.A.Mozart, F. Chopin, M.Castelnuovo - Tedesco e Domenica 30 maggio ore 18.00 Gouache 2 con Daniel Del Monaco contralto, Antonio Grande chitarra classica, che eseguiranno i Classici napoletani dell'800. Giovedì 27 maggio ore 18 , in collaborazione con l’associazione Bohemia di Napoli, diretta streaming gratuita sulla piattaforma de Teatro Diana del concerto “Melodie dal cuore dell’Europa” a cura di Helena Scharzova con Leona Peleskova, soprano Gabriella Drasarova , violino e Nathaniel Scognamglio pianoforte.

Per informazioni e acquisto biglietti online www.teatrodiana.it

Il botteghino è aperto da lunedì 17 maggio dalle 11/13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 tutti i giorni escluso la domenica.

Per le presentazioni di sabato 22 maggio e sabato 29 maggio ore 11.00 l’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione scrivendo a diana@teatrodiana.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...