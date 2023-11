Teatro dei Piccoli: weekend per bambini e famiglie tra musica e spettacoli

Dalle atmosfere gotiche delle leggende del “bosco della strega” nello spettacolo teatrale LA STORIA DI HANSEL E GRETEL all’esplosione di tinte che raccontano la musica nel concerto I COLORI DELLA MUSICA, la proposta artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli è estremamente variegata in questo fine settimana del 25 e 26 novembre 2023.

Sabato 25 novembre - alle ore 11 - la compagnia CREST (Taranto) sarà in scena con LA STORIA DI HANSEL E GRETEL (6+) uno spettacolo sospeso tra realtà e favola. Il pluripremiato Michelangelo Campanale, qui regista accanto a Katia Scarimbolo, autrice del testo, costruisce l’intera azione scenografica e visiva intorno ad una casa che a seconda dell’occasione diventa magione sfolgorante, povera casa, antro e forno, in un ritmo incalzante su cui si muovono ben quattro attori Catia Caramia, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio, Luigi Tagliente. “Al centro della nostra storia c’è una donna che appare bellissima, accogliente e materna, ma in realtà è strega che inganna e mangia i bambini - riferisce Campanale - La sua presenza getta una luce mutevole su ogni passaggio della vicenda, tutto gira e si trasforma, per poi ritornare con una luce nuova. Viene da chiedersi: “Cosa è buono? Cosa è brutto? Ciò è vero o ciò appare? Per tutti un solo monito: "NON LASCIATEVI INGANNARE!”. Uno spettacolo per imparare a dare valore alle cose e soprattutto alla capacità di discernerle e conquistarle, da soli. La replica riservata alle scuole primarie e secondarie di I grado, venerdì 24 novembre (ore 9.30), offre l’occasione di avvio del corso di aggiornamento per docenti ALTRI SGUARDI, ideato e condotto da Casa del Contemporaneo in collaborazione con Agita e Le Nuvole (riconosciuto dal MiM come Ente formatore), un percorso guidato dentro l’esperienza di essere spettatori intorno a linguaggi innovativi o anche già sperimentati.

Domenica 26 novembre (ore 11) il concerto I COLORI DELLA MUSICA, a cura dell’Ensemble di Progetto Sonora, rappresenta un progetto artistico più ampio per i bambini (3+) e i loro accompagnatori adulti che riunisce insieme l’ascolto, il movimento, la corporeità e il colore. “Come sappiamo un suono acuto generalmente rimanda a percezioni di colori chiari, sensazioni corporee di piccolo, spigoloso, freddo. Al contrario, il suono grave è solitamente associato a colori scuri, a sensazioni di grande, tondeggiante, caldo - riferiscono i musicisti - “Sperimenteremo quanto il suono sia legato ad altre dimensioni percettivo/sensoriali, in particolare al movimento e al colore, trasformando la musica in un’esperienza visiva e sensoriale con l’obiettivo di introdurre i bambini al magico connubio tra suono, colore e movimento stimolando la loro immaginazione e creatività”.

A cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, questa nona stagione di teatro e musica per bambini e ragazzi promette di essere concretamente vicina alle nuove generazioni, alle loro esigenze di espressione, emotiva e mentale, di fronte alle tante, e sempre più impegnative, sfide del quotidiano. Gli appuntamenti in programma fino ad aprile 2024 sono realizzati d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare.

Doppio ingresso: pedonale da Viale Usodimare, in auto da Via Terracina 197, Quick Parking di Mostra d'Oltremare (in convenzione).

Biglietto unico 9€ (8 per le scolastiche) con possibilità di CARD a 5 o a 10 ingressi a prezzo agevolato.

La prenotazione è consigliata a 3270795871 e 08118903126 (entrambi anche whatsapp) o info@teatrodeipiccoli.it. Info su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina facebook @teatrodeipiccoli.

IN FOTO: La storia di Hansel e Gretel [ph Mariagrazia Proietto]