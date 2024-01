Teatro dei Piccoli, musica e pupazzi negli spettacoli del weekend per bambini e famiglie

Nuovi appuntamenti con la musica dal vivo e il teatro di narrazione e figura al Teatro dei Piccoli di Napoli nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 (ore 11) nell’ambito della programmazione artistica ideata e organizzata sempre da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare.

Sabato 13 gennaio (ore 11) l’Ensemble di Progetto Sonora porta sul palco il WALT DISNEY CONCERTO con le più belle colonne sonore e canzoni degli intramontabili film di Walt Disney, il grande artista e produttore dell’intrattenimento che ha creato i più famosi personaggi dei cartoni animati. Dai ritmi di “Biancaneve e i sette nani” alle melodie de “La Bella Addormentata”, da “Cenerentola” a “Lilli e il Vagabondo” e ancora da “Aladdin” alla “La Sirenetta” i bimbi - dai 3 anni - avranno modo di riconoscere gli amati film Disney e rivivere le emozioni uditive a loro strettamente associate. “Fondamentale sarà la libertà di movimento e l’interazione musicale - riferisce l’Ensemble - che sarà garantita ai bimbi nello spazio del palcoscenico che accoglierà insieme musicisti e spettatori”.

Domenica 14 gennaio (sempre ore 11) ad accogliere le famiglie ci saranno L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO una coppia di irresistibili pupazzi animati a vista amici per la pelle! Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli della compagnia Burambò di Foggia scrivono, dirigono ed interpretano la storia di questo avventuroso viaggio alla ricerca dei ricordi di Elefante che aveva soffiato via in un palloncino i suoi brutti pensieri ritrovandosi così smemorato e, per questo, in pericolo. Con l’aiuto di Papera Teresina scoprirà che le esperienze già vissute, belle o brutte che siano, sono sempre importanti per costruire un bagaglio di conoscenze che ci aiuta a destreggiarsi nella vita quotidiana.

Ingresso da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (parcheggio in convenzione Quick Parking).

Biglietti € 9 con possibilità di Card a 5 o 10 ingressi.

Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o info@teatrodeipiccoli.it.

Dettagli sugli spettacoli su www.teatrodeipiccoli.it e alla relativa pagina social @teatrodeipiccoli.