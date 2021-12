Teatro De Rosa di Frattamaggiore: nuova stagione tra prosa e comicità

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/12/2021 al 06/05/2022 Orario non disponibile

Una stagione teatrale ricca e di qualità quella proposta per il 2021/22 dal Teatro De Rosa di Frattamaggiore, che si presenta al pubblico con una conferenza inaugurale nel foyer del teatro stesso con ospiti dal cast della nuova stagione Adriano Falivene, Maria Bolignano, Francesco Procopio e Giovanni Allocca, insieme con le istituzioni nella figura di Marco Antonio del Prete (Sindaco di Frattamaggiore) e Michele Granata, assessore alla Cultura e Vicesindaco della città.

CENNI STORICI DEL TEATRO - Cinema degli anni '50, il teatro è stato realizzato nel 1949 dall’ing. Isidoro Caso su commissione di Raffaele De Rosa detto “Palummiello”, allora già proprietario del Teatro Eliseo (oggi ristorante) della stessa città.

Acquistato, rinnovato e gestito dal 1997 dalla quarta generazione con il Nipote Francesco De Rosa e figli (l'Avvocato Maria, la Scenografa Raffaella, la dott.ssa Loredana ed il dott. Rodolfo), fondatori di "Arteventi Srl" che ha dato vita all'unica realtà teatrale ad oggi di Frattamaggiore, situato nel cuore pulsante di una città della provincia di Napoli.

Ed è grazie alla tenacia e passione dei nuovi proprietari che sul palcoscenico, fortemente voluto dagli stessi, si sono avvicendati nomi noti del Teatro Italiano come Enrico Montesano, Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Antonio e Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo, Pamela Villoresi, Isa Danieli, Giulio Scarpati, Biagio Izzo, Peppino Di Capri, Peppe Barra, Nino D’Angelo, Sal da Vinci, Enzo Gragnaniello, Enzo Avitabile, Rocco Papaleo, Luigi De Filippo e tantissimi altri nomi del panorama nazionale.

LA STAGIONE TEATRALE 2021/22 - Con queste premesse della famiglia De Rosa e con la nuova direzione artistica di Salvatore e Rosario Sannino, si presenta la stagione teatrale 2021/22 che vede i seguenti spettacoli in cartellone:

Domenica 19 Dicembre 2021

Adriano Falivene e Antonio Milo in "Mettici la mano"

regia Alessandro D'Alatri

Mercoledì 29 Dicembre 2021

Ciro Ceruti ed Ernesto Lama in "A tutti ma non a me"

con Giovanni Allocca

Venerdì 7 Gennaio 2022

Massimiliano Gallo in "Resilienza 3.0"

Venerdì 21 Gennaio 2022

Antonio Buonomo in "Miseria e ...basta"

Venerdì 18 e Sabato 19 Febbraio 2022

Adriano Falivene in "Cyrano"

Sabato 19 Marzo 2022

Maria Bolignano e Francesco Procopio in "Non ci resta che ridere"

Venerdì 15 Aprile 2022

Gigi Savoia in "L'avaro" di Moliere

Venerdì 6 Maggio 2022

Antonella Morea e Mario Maglione in "StiCasting" con la partecipazione in video di Gino Rivieccio

Completa la stagione il 7 - 8 - 9 Aprile 2022

il Festival di corti cinematografici "Lo schermo della formica"