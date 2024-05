Teatro del Gusto: 100 produttori di vino e cucina continua

Circa 100 stand per le degustazioni e una cucina che sfornerà prelibatezza senza soluzione di continuità. E' quello che troveranno i visitatori del Teatro del gusto, la fiera del vino naturale che per la prima volta, dopo aver toccato Ischia, sbarca a Napoli città. Lo scenario sarà quello della Fondazione Foqus, nei Quartieri Spagnoli. Oltre alle degustazioni ci saranno anche masterclass e cooking show con una ventina di chef che si alterneranno nella 'cucina continua'. Lunedì 6 maggio, evento finale con il concerto di Marco Zurzolo featuring Gianluca Brugnano & Friends. Aprirà la serata Alas in un incredibile perfomance tra lirica a musica tradizionale napoletana. Start ore 18.00 con ingresso gratuito con registrazione.

Un festival sul tema dell’agricoltura naturale, sul consumo consapevole e dell’enogastronomia di qualità. Una carrellata di esperienze con vignaioli, cuochi, produttori, artigiani. L’evento è organizzato e curato dall’associazione “Teatro del Gusto”. Ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Regione Campania. Durante i tre giorni di festival non sarà presente solo la parte fiera dedicata ai produttori, che potranno proporre i propri vini ai partecipanti, ma anche diverse masterclass con divulgatori e osti d’eccellenza.

Tra questi interpreti spiccano i nomi di Nino Barraco e Armando Castagno, che apriranno il Festival; di Alessandro Marra, Matteo Gallello, Matteo Circella, Diego Sorba, Anna Prandoni, Vittorio Castellani, Marco Ambrosino, Luigi Sarno, Carlo Di Cristo, Stefano Amerighi, Salvo Foti, Fabio Gea, Aldo Viola, Monica Coluccia, Maurizio Paolillo e molti altri. Con il ticket d'ingresso si avrà accesso alle degustazioni, mentre gli eventi saranno gratuiti (per alcuni necessaria la prenotazione). Nel video che pubblichiamo l'intervista a Mario Avallone, cuoco-mercante e responsabile della Cucina continua di Teatro del gusto.