Il Teatro CortéSe presenta la nuova Stagione Teatrale 2021/2022

Sarà presentato mercoledì 24 novembre alle 11, il cartellone della nuova Stagione Teatrale 2021/2022 del Teatro CortéSe di Napoli.

Fidando di poter contare sulla forza del pubblico da sempre vero animatore e sostenitore del mondo dello spettacolo, il Teatro CortéSe (con la Direzione artistica a cura di “Ente Arti Teatro e Musica e la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio), per la prossima annata artistica ribadisce la sua apertura alla città e ai napoletani nel nome del buon teatro e di un sano desiderio di cultura.

A illustrare il cartellone e ad anticipare i contenuti degli spettacoli proposti per il 2021/2022 saranno gli stessi artisti protagonisti insieme ad Anna Sciotti, vera anima di uno spazio che, nonostante le vicende legate al Covid 19 e senza nessun contributo, ha deciso di rimanere a tutti i costi aperto.

Numerose le proposte per la nuova stagione e tanti gli spettacoli per una programmazione in grado di soddisfare i più svariati gusti del pubblico di ogni età. Tra gli artisti che il Teatro di Viale del Capricorno propone in cartellone per il 2021/2022 vi sono personaggi di spicco come, Isa Danieli, Adele Pandolfi, Mario Aterrano, Ciro Capano, Tullio De Matto, Oscar Di Maio, Gianni Parisi, Francesca Curti Giardina, Ernesto Mahieux, Gino Curcione, Antonella Morea, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Gabriella Cerino, Peppe Celentano, Noemi Giulia Fabiano, Paolo Caiazzo, Angelo Belgiovine, Francesca Marini, Erminia Sticchi. In conferenza stampa, in compagnia degli artisti protagonisti che hanno tutti assicurato la loro presenza, saranno annunciate anche le attività parallele alla stagione teatrale e le tante opportunità offerte dal Teatro inteso come luogo di incontro e di idee.

Per info: info@teatrocortese.it tel. 081- 9223536 - 333 997 83 83