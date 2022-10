Teatro Cilea: al via la nuova Stagione e l'Academy diretta da Lello Arena

Prosa, musica, danza e tante emozioni: questi gli ingredienti del cartellone 2022/2023 che il rinomato Teatro Cilea di Napoli propone al pubblico grazie a una stagione ricca di imperdibili appuntamenti tra novità assolute e attesi ritorni.

Lello Arena, che da quest’anno come direttore artistico guida la storica sala vomerese, firma una rassegna adatta ad un pubblico di tutte le età che vanta grandi nomi nazionali, internazionali e artisti di grande popolarità.

Il claim di questa stagione è "Scegli i tuoi spettacoli Componi il tuo abbonamento!" una formula innovativa per venire incontro alle esigenze degli spettatori consentendo loro di poter rateizzare l'abbonamento (senza interessi a partire da euro 14,99 al mese) da poter inoltre comporre secondo il proprio gradimento partendo da un minimo di 10 spettacoli scegliendo così giorno e orario e condividendo lo stesso anche con amici e parenti.

Il Teatro Cilea non è solo spettacoli, eventi musicali, prosa, musical ma anche un centro delle arti performative, polo culturale e di formazione per tutti i giovani che vorranno affacciarsi al mondo dell’arte o semplicemente approfondire la conoscenza e la preparazione in più discipline artistiche.

E' da questi presupposti che riparte la Cilea Academy, fucina di nuovi talenti e luogo di aggregazione per creare una nuova generazione di artisti è, più in generale, con l’intento di riavvicinare i giovani al teatro e all’arte.

Un nuovo progetto formativo che, facendo tesoro dell’esperienza delle accademie di tradizione, intercetta e interpreta il cambiamento dei tempi e le mutate necessità degli aspiranti professionisti del Teatro.

Quattro le sezioni dei corsi proposti per un triennio di studi con frequenza pomeridiana tri-settimanale:

Recitazione affidata al Maestro Lello Arena, che cura anche la direzione Artistica dell’accademia stessa;

Musica e Canto affidati al Maestro Pino Perris;

Movimento coreografico e arte scenica coordinati dal coreografo Rai Fabrizio Mainini;

e la sezione Il Comico diretta da Nando Mormone, ideatore e produttore del programma “Made in Sud”.

Maggiori informazioni:

PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE

DAL 8 NOVEMBRE

EDUARDO DE CRESCENZO

AVVENNE A NAPOLI

con Julian Oliver Mazzariello al piano - Introduce all’ascolto Federico Vacalebre

DAL 10 NOVEMBRE

MAURIZIO CASAGRANDE

A TU PER TRE - con Ania Cecilia e Claudia Vietri

DAL 1 DICEMBRE

ELIO

CI VUOLE ORECCHIO

ELIO CANTA E RECITA ENZO JANNACCI - Regia Giorgio Gallione

DAL 8 DICEMBRE

FICARRA e PICONE LA SMORFIA con LELLO ARENA

DAL 15 DICEMBRE

ANDREA DELOGU

40 E STO - Regia Enrico Zaccheo

DAL 12 GENNAIO

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND

TOUR 2000/3000

DAL 26 GENNAIO

ORNELLI MUTI

IL PITTORE DI CADAVERI di Mark Borkowsky - Regia Enrico Maria Lamanna

DAL 2 MARZO

PEPPE IODICE

PEPPYTORIALE - Regia Francesco Mastandrea

DAL 13 APRILE

PEPPE BARRA

IN CONCERTO

DAL 20 APRILE

PAOLO CAIAZZO

EHI…PROF! Posso venire la prossima volta?

SPECIALI

DAL 14 FEBBRAIO

MUSICANTI

IL MUSICAL CON LE CANZONI DI PINO DANIELE

di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione

direzione artistica Fabio Massimo Colasanti

DAL 8 MARZO

DEBORAH VILLA

GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE DA VENERE

di Paul Dewandre

DAL 23 MARZO

SIMONE SCHETTINO

SE TUTTO VA BENE, STIAMO UGUALE A PRIMA

DAL 30 MARZO

ARTURO BRACHETTI

SOLO - The Legend of quick-change

INNOVAZIONE

DAL 27 OTTOBRE

GL’INNAMORATI- IL MUSICARELLO

da GOLDONI - Regia Pietro De Pascalis

DAL 3 NOVEMBRE

JANIS “Take another little piece of my heart”

Scritto e diretto da Davide del Grosso

DAL 24 NOVEMBRE

MARCO BOCCI - LO ZINGARO

di Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci - Regia Alessandro Maggi

DAL 2 FEBBRAIO

LELLO ARENA

ASPETTANDO GODOT

Con massimo andrei - Regia Massimo Andrei

MUSICA

DAL 19 GENNAIO

VALENTINA STELLA in concerto

DAL 16 MARZO

ANDREA SANNINO - Andrè

DANZA

DAL 6 APRILE

LE STELLE DEL BALLETTO

Gala di danza con ospiti internazionali

DAL 4 MAGGIO

CARMEN

Con cast in via di definizione

- Agli abbonati della stagione 2019/2020 è riservato il diritto di prelazione sul proprio posto entro il 20 settembre 2022; per la riconferma è necessario presentare al botteghino l’abbonamento della passata stagione. Per i nuovi abbonamenti e per usufruire del servizio di rateizzazione sarà possibile abbonarsi da subito con le seguenti modalità:

• PRESSO IL BOTTEGHINO DEL TEATRO

• TRAMITE IL SITO WWW.TEATROCILEA.IT

Per ogni ulteriore informazione scrivere a botteghino@teatrocilea.it