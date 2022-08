Il Teatro cerca Casa presenta in anteprima lo spettacolo "Il giardino delle fate imbellite"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Teatro cerca Casa e la trova a Somma Vesuviana alla Festa delle Lucerne. Giovedì 4 agosto alle 19:30 lo spazio culturale Il Torchio ospita per la prima volta lo spettacolo itinerante Il giardino delle fate imbellite, curato dal regista Fabio Cocifoglia.

«Il pubblico sarà accolto in un giardino incantato - spiega Cocifoglia - attraverserà un percorso tra antichi cunti e dolci canti, tra fate imbellite e donne di farina, tra pupazzi ubriachi e custodi di lucerne, tra saggi pazzi di paese e nonni custodi della memoria, ognuno con la sua storia da raccontare, ognuno col suo tempo che brucia nella fiamma della lucerna. Il modo migliore per essere iniziati al percorso della festa delle Lucerne, tra le magiche mura del Casamale».

In scena gli attori della compagnia de Il Torchio: Rita Cioffi, Rosangela Angri, Imma Pone, Gaetano Nocerino, Arianna Gera, Ilaria Varriano, Mariangela Raia, Vincenzo di Marzo, Michele DAvino.

Inoltre, lo spazio de Il Torchio farà da campo base per tutta la serata. Chi si dovesse stancare durante il percorso a piedi tra i vicoli del borgo, troverà rifugio e potrà riposarsi. L’ideatore e direttore artistico de Il Teatro cerca Casa Manlio Santanelli aveva scelto per questa stagione il sottotitolo “Itineranza: il teatro, un viaggio nell’infinito”.

«Con Le fate imbellite di Cocifoglia - commenta Santanelli - è confermata la predisposizione ad abbracciare chi intende essere in perenne movimento, attraverso un teatro che è viaggio verso l’infinito, perseguendo l’obiettivo di esplorare tutte le dimensioni contenute nell’immaginazione».

«La dimensione domestica è la nostra dimensione perfetta - spiega l’organizzatrice Livia Coletta - ma negli ultimi anni è stato naturale e stimolante abbracciare altri spazi nel nostro circuito teatrale alternativo come feste, musei, chiese e giardini».

Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 3333347090 - 0815782460 oppure navigando il sito del Teatro Cerca Casa.