Il teatro dei burattini al Real Bosco di Capodimonte: spettacoli gratuiti

Amici di Capodimonte onlus e Musicapodimonte in collaborazione con Euphorbia srl promuovono nuovi incontri all’aria aperta pensati per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19.

Tutte le attività sono gratuite e la partecipazione libera, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Roberto Vernetti porta il suo piccolo grande teatro nei giardini del Real Bosco di Capodimonte. Si rappresentano le storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana, che ancora oggi incantano il pubblico di tutte le età.

Calendario degli incontri

sabato 26 settembre ore 17.00

sabato 3 ottobre ore 17.00

sabato 10 ottobre ore 17.00

sabato 17 ottobre ore 17.00

sabato 24 ottobre ore 17.00

sabato 31 ottobre ore 17.00

Partecipazione libera fino ad esaurimento posti.

Gli incontri si svolgeranno nell’area del Pagliarone, Belvedere del Real Bosco di Capodimonte.

Prenotazione obbligatoria a: info@amicidicapodimonte.org

In applicazione alle norme di contenimento del contagio Covid19, nella mail di richiesta di prenotazione è richiesto precisare:

- nome e cognome del singolo partecipante

- un numero di telefono.

Nell'atto della prenotazione, ci si impegna a non prendere parte all'iniziativa in caso di febbre superiore ai 37.5°.

In caso di maltempo gli incontri saranno annullati