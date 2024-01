Al Teatro Bracco arriva la “Strana Coppia” con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

Teatro Bracco, da domani giovedì 18 "La strana coppia" con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia



Al Teatro Bracco, la storica sala della Pignasecca di Napoli - la cui direttrice artistica è Caterina De Santis - si potrà assistere alle vicende di Felix e Oscar, che accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento della grande mela. Una pièce che farà divertire gli spettatori come nello stile del Bracco ambientata a New York, sulla Riverside. La difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte, Felix e Oscar, sono al centro di un'esilarante versione teatrale della commedia di Neil Simon, il più geniale e prolifico autore della scena comica della seconda metà del '900, proposta ed interpretata dall'inedita coppia formata da Gianluca Guidi (che ne cura anche la traduzione, l’adattamento e la regia) e Giampiero Ingrassia. I due protagonisti non sono per niente uguali, la pensano diversamente su tante (troppe) cose ma hanno in comune un divorzio, la vera ragione per cui decidono di andare a vivere insieme. Anzi, hanno in comune anche un'altra cosa: il tavolo da poker. Ad Oscar che propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il gioco delle carte, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare. In scena con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia anche Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, cui si aggiungono Claudia Tosoni e Shaen Barletta.

Giovedì la prima alle ore 21, si replica venerdì alla stessa ora, sabato spettacolo alle 19,30, domenica ultima replica alle ore 18,30.

Per info www.teatrobracco.it

Harry di Prisco