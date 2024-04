Il Triangolo al Teatro Bracco con “Lui chi è?”

"Ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai... quattro dischi e un po’ di whisky... !Sarò grande vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai, che maschio sei...Lui chi è?" fin qui il testo della nota canzone di Renato Zero che ripropone la componente del triangolo in una coppia, diciamo moderna. Al Teatro Bracco di Napoli si prevedono risate e ancora risate per tutti gli spettatori, dai grandi ai più giovani. Nella storica sala della Pignasecca di Napoli, diretta da Caterina De Santis, in programma da giovedì 11 aprile la commedia dall’intrigante titolo “Lui chi è?”.

Si tratta di nuova produzione Ar.Te.Te.Ca.-Teatro Bracco per omaggiare Fabio Brescia, autore del testo insieme alla stessa De Santis. “Lui chi è” nasce dall’idea di riportare in scena un vecchio successo degli anni ‘70 che fu “Uscirò dalla tua vita in taxi” con Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, testo che però oggi risulterebbe desueto. L’autore, Fabio Brescia, con la collaborazione di Caterina De Santis, lo ha riportato ai giorni nostri inserendo elementi di modernità come il cellulare, il linguaggio, il tema dell’omosessualità e della transessualità. “Lui chi è?” vede protagonista Caterina De Santis con Fabio Brescia e la partecipazione straordinaria di Eva Grimaldi, sul palco con Peppe Laurato e Marco Serra. Alla regia ci sarà Claudio Insegno, reduce dal successo di critica di questa stagione al Bracco per aver prima diretto “E che Dio ci aiuti 2!” e poi in interpretato “La Signora in Rosso” con Caterina De Santis, Claudio Insegno, Eva Grimaldi, Raffaella Fico e Fabio Brescia. In questa nuova produzione, Fabio e Caterina sono una coppia che non riesce più ad avere rapporti sessuali e che sceglie una terapia molto particolare, consigliata da una psicologa. Caterina ha però un’amica, Eva, conosciuta in palestra, alla quale, di nascosto, presta la casa perché lei possa incontrarsi col suo amante, Peppe. Un segreto che andrà avanti fino a quando Fabio scoprirà ciò che accade a casa sua e alle sue spalle e scatenerà una carambola di equivoci fino ad un finale assolutamente inaspettato al quale contribuirà l’improvvisa entrata in scena di un parrucchiere molto variopinto: Marco Serra. Le scene sono di Tonino Di Ronza, l’aiuto regia è Stefano Minotti, i costumi di Anna Giordano.

Debutto giovedì 11 aprile alle 21, poi repliche il venerdì sempre alle 21, il sabato alle 19,30 e la domenica alle ore 18,30.



Harry di Prisco