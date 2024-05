Al Teatro Bracco va in scena “Chi l’ha vista?”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Al Bracco si torna a ridere, forse perché nella famiglia di Isa vediamo in retrospettiva la nostra.... Al Teatro Bracco di Napoli, diretto da Caterina De Santis, da giovedì 9 a domenica 12 maggio va in scena “Chi l’ha vista?”.

Nella storica sala della Pignasecca una storia tutta da ridere, che tuttavia si tingerà di giallo per l’improvvisa scomparsa di Isa, la protagonista, moglie di Ugo, con cui forma una famiglia quasi perfetta. In scena, insieme a Paola Tiziana Cruciani, popolare attrice e regista teatrale italiana, Enzo Casertano con Manuela Bisanti, Gabriele Granito e Alessandro Cecchini. Sposati da 35 anni con due figli ormai grandi, solita routine del matrimonio fino al giorno in cui il vero factotum di casa sparisce. Da qui tanti interrogativi inevasi. Dove è andata Isa? Perché è sparita? Si tratta di un allontanamento volontario? Sarà stata rapita? La famiglia si sguinzaglia alla sua ricerca, ma il perfetto ingranaggio familiare inizia a scricchiolare. Isa è veramente sparita? Forse nella realtà Isa è ancora presente e forse da un suo invisibile osservatorio scoprirà segreti e dinamiche di una famiglia profondamente diversa fino da allora conosciuta.

Regia di Michele La Ginestra e Paola Tiziana Cruciani.

Giovedì il debutto alle 21, poi repliche venerdì sempre ore 21, sabato 19,30 e domenica ultimo spettacolo 18,30.

info www.teatrobracco.it



Harry di Prisco