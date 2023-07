Teatro Bolivar, presentata la #superstagione 2023/2024

È stata presentata con successo, nel foyer del Teatro Bolivar, la nuova #superstagione2023/2024. Al momento sono otto le date svelate con nomi di artisti “big”, in attesa del resto del cartellone che sarà reso noto a partire da settembre: Giobbe Covatta, Simona Molinari con Cosimo Damiano Damato, L’Arte Della Felicità Fest, La Nuova Compagnia di Canto Popolare, Mimmo Borrelli, Elio Germano e Theo Teardo, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ed Evolution Dance Theatre.

Si aggiungeranno giovani realtà teatrali e grande spazio sarà dato alla musica nazionale e internazionale e alla danza. Sono intervenuti in conferenza Romina De Luca, padrona di casa del teatro con Toni De Luca e i direttori artistici Anna Evangelista e Stefano Scopino di Nu’Tracks, alla guida per il secondo anno.

«Ho grande fiducia nei nomi di questa seconda stagione verso la quale sentiamo il peso della responsabilità, avvertendo forte il processo evidente di una crescita – ha dichiarato Romina De Luca -. Il Bolivar ha 17 anni di vita e anche per questo ci sentiamo un po’ super eroi. Siamo arrivati a poter godere della presenza di collaboratori fantastici che hanno sposato la stessa causa e lo stesso obiettivo, ossia quello di andare avanti, crescere e lavorare bene. Ringrazio ognuno e in primis la famiglia De Luca che si contraddistingue per la determinazione. La testardaggine di Antonio De Luca ci dà lo stimolo a fare sempre meglio – ha concluso la De Luca».

A breve, avrà inizio anche la campagna abbonamenti.

«Abbiamo definito “super” la stagione ‘23/’24 perché riteniamo che sia coraggioso, da supereroi appunto, fare questo lavoro su un territorio in cui non si gode di particolari sostegni, anche economici, e tutto il sistema rema contro, con dinamiche non sempre sane – raccontano Anna Evangelista e Stefano Scopino (Nu’Tracks) -. La nostra proposta teatrale punta ad un pubblico che guardi oltre la facile comicità, retorica e spesso discriminante. Badiamo piuttosto ai valori espressi dagli artisti e dai loro contenuti e, così, intendiamo fare la differenza. Le nostre scelte, anche quest’anno, sono in equilibrio tra tradizione e innovazione e alle date svelate oggi con nomi big si aggiungerà a settembre il resto del cartellone con realtà artistiche più giovani ed emergenti, con la musica che vedrà alternarsi artisti locali, nazionali e internazionali, dando spazio anche alla danza. Com’è nella filosofia Nu’Tracks ed esattamente come già fatto nella scorsa stagione – hanno continuato i ragazzi - l’intento della nostra direzione artistica è quello di fare luce su percorsi non ancora illuminati».

Continueranno, inoltre, durante il corso dell’anno, le attività all’interno del teatro relative ai laboratori teatrali per ragazzi e adulti e al laboratorio pedagogico teatrale per bambini dai 6 ai 13 anni:

“La bottega teatrale”, curata da Fulvio Sacco, è uno spazio di lavoro, disciplina e dedizione. Con l’esperienza del teatro e della recitazione si punta a formare i ragazzi consapevoli, adulti e liberi.

“Il Laboratorio pedagogico teatrale”, curato da Martina Zaccaro, è un progetto di gioco, formazione e inclusione rivolto ai più piccoli perché “far nascere pensieri e prassi positive significa far volare aquiloni”.

PROGRAMMA:

14 ottobre 2023 6° (SEI GRADI)

GIOBBE COVATTA

Uno spettacolo di: Giobbe Covatta e Paola Catella

Musiche di scena: Ugo Gangheri

Costumi: Chiara Defant

Produzione: Papero srl

11-12 novembre 2023 EL PELUSA Y LA NEGRA

La storia cantata di Maradona e Mercedes Sosa

COSIMO DAMIANO DAMATO & SIMONA MOLINARI

Con Valentino Corvino & il Sudamerica Quartet

Una produzione Kino Music srl

25 novembre 2023 L’ARTE DELLA FELICITA’ FEST – 10 ANNI

proiezione del film, dibattito, mostra itinerante, concerto delle colonne sonore

Produzione Luciano Stella e BIG SUR

In collaborazione con MAD ENTERTAINMENT, RAI CINEMA, ISTITUTO LUCE CINECITTA’

Regia Alessandro Rak

22 dicembre 2023 NCCP – NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE

Concerto di Natale

Fausta Vetere

Gianni Lamagna

Michele Signore

Pasquale Ziccardi

Carmine Bruno

Marino Sorrentino

Umberto Maisto

20 gennaio 2024 MALACRESCITA

Tratto dalla tragedia La Madre: ‘i figlie so’ piezze ‘i sfaccimma

MIMMO BORRELLI

Musiche in scena Antonio della Ragione

Oggetti di scena, elementi e spazio scenico Luigi Ferrigno

Testi Mimmo Borrelli

Disegno Luci Gennaro Di Colandrea

Collaborazione al progetto Luigi Ferrigno, Placido Frisone, Enzo Pirozzi, Tobia Massa

09 febbraio 2024 IL SOGNO DI UNA COSA

liberamente tratto dal capolavoro di PIER PAOLO PASOLINI

ELIO GERMANO E THEO TEARDO

una produzione Pierfrancesco Pisani per Infinito Teatro e Argot Produzioni

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

Con il contributo di Regione Toscana

06 marzo 2024 LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

SABINA GUZZANTI & GIORGIO TIRABASSI

scritto e diretto da Sabina Guzzanti

aiuto regia Gabriele Paolocà

sound design Gianluca Meda

light design Giovanni Garbo

macchinista di scena Raffaele Basile

produzione Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni

05 aprile 2024 BLU INFINITO

EVOLUTION DANCE THEATRE

Direttore Artistico E Coreografo: Anthony Heinl

Co-Direttore e Assistente Coreografo: Nadessja Casavecchia

Light designer e direttore tecnico: Adriano Pisi

Costumi: Piero Ragni

Laser effects: Simone Sparky