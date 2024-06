Teatro Bellini: gli spettacoli della Stagione 2024 - 2025

Presentata la Stagione Teatrale 2024/2025 del Teatro Bellini di Napoli.

"Quando qualcosa c’è, si sente, si vede, sempre presente e rassicurante, paradossalmente si corre il rischio di darla per scontata, di non notarne più i particolari, la straordinarietà, le trasformazioni. È come quando percorrendo sempre la stessa strada non ci accorgiamo di un certo palazzo, di un balconcino addobbato a festa, di una madonnina nascosta in un vicolo, di uno squarcio di panorama. Tutto ciò che c'è, rischia di non creare più stupore e meraviglia o anche riconoscenza.Vale anche nella vita, nei rapporti: li diamo per scontati e ne comprendiamo l'importanza solo quando, per un motivo o per un altro, li perdiamo.

Può accadere anche con il teatro o, più in generale, con le cose belle e importanti che ci circondano. Ho avuto questa sensazione dopo aver rivisto video e foto di tutto quanto è successo nella Stagione che è appena terminata, sinceramente un’esplosione di vitalità difficile da incontrare altrove in questi tempi così ambigui, incerti e scivolosi e poi, dopo aver dato un'occhiata alla Stagione 2024/2025 che già da un po’ di tempo abbiamo costruito per voi, per noi, per la città.

Nel rileggerla con occhi più distaccati, ho ritrovato quello stupore che avevo quando si andava formando all’inizio. Ho reagito da spettatore e ho pensato: "Incredibile! Che Stagione! Si fa a Napoli? Quanti spettacoli sono!" La proposta è di una straordinarietà e spessore tali da poter appartenere a tre o quattro Stagioni diverse e molti degli spettacoli e artisti che arriveranno, per mille ragioni, è molto difficile portarli da queste parti. È una Stagione impossibile per qualità e quantità.

Poi sono tornato in me e mi sono chiesto: come faremo a comunicarla e a restituire pienamente ciò che c'è e ciò che è? Come faremo a montare, smontare e rimontare così tanti spettacoli ospitati? Come faremo e realizzare così tante produzioni? E infine, che abbiamo combinato! Perché? Non ce ne potevamo stare più comodi e tranquilli? Essere pienamente rassicuranti? Cosa ci spinge a pensarla e muoverci così? La risposta non l’ho trovata ma prendo atto che così è e non può essere diversamente. So però che per riuscirci nel tempo si è creato un metodo e un modello che risponde ad un solo comandamento, farcela a tutti i costi, trovare soluzioni, senso, motivazioni e idee, sempre. Trasformare le criticità in occasioni per cambiare, sperimentarsi e possibilmente migliorarsi.

Il Teatro Bellini è un'illusione. È anche la nostra illusione di poter incidere con gli strumenti che abbiamo sulle sorti del pubblico e della città.

Il Teatro Bellini è una magia: c'è, ma non è scontato che sia così. Per certi versi solidissimo e potente, per altri fragile, come lo sono il teatro, l'arte e la cultura. La sensazione è quella di camminare sempre su un filo, con il vuoto sotto di noi. Scelte politiche scellerate, orientamenti di gusto, umori del pubblico, incidenza di altri media, tutto sembra poter mettere sempre in discussione il valore dei luoghi della cultura e dell'incontro, del pensiero e dell’arte, dei luoghi che creano comunità. Luoghi in cui accadono, tutto sommato, cose belle o necessarie, come si ama dire nel nostro ambiente. Noi risponderemo come abbiamo fatto fino ad oggi, alzando ancora una volta l'asticella, creando incontri, comunità, bellezza, appartenenza e libertà d’espressione e facendo di tutto perché tutto accada, perché tutto sia e ci sia, perché non può non esserci.

Rileggo la Stagione che abbiamo presentato già a metà aprile ai nostri abbonati cercando di non dare nulla per scontato, riscoprendo dentro di me lo stupore di essere riusciti a realizzare alcune cose incredibilmente complesse per un teatro che, sebbene sostenuto da Ministero e Regione in quanto Teatro di Rilevante Interesse Culturale, non è un teatro pubblico.

Rileggo la Stagione Internazionale che abbiamo costruito e divento spettatore avido, poiché non vedo l'ora di vedere qui a Napoli e nel nostro teatro alcuni degli artisti più significativi della scena mondiale che siamo riusciti ad intercettare, coinvolgere e appassionare, artisti che da noi stanno gradualmente diventando di casa, mettendoci al passo con i più prestigiosi teatri europei. Hamlet di Thomas Ostermeier, S 62° 58′, O 60° 39′ dei Peeping Tom, Baùbo di Jeanne Candel, Wim Vandekeybu, Riva&Repele e, non ultimo, il ritorno di Slava’s Snow Show sono gli artisti che con i loro spettacoli andranno a costituire la nostra sezione internazionale. Una Stagione dentro la Stagione che abbiamo chiamato "Citizen of the World", un progetto che vi chiediamo apertamente di sostenere e al quale vi suggeriamo di non mancare, sono spettacoli unici e bellissimi.

Artisti che si aggiungeranno ai Mundruczó, Kuro Tanino, Familie Flöz, la Veronal, Romeo Castellucci, Miet Warloop e altri con cui in questi anni abbiamo cominciato ad aprire gradualmente la strada dell'internazionalizzazione del nostro teatro e della nostra città. Allo stesso tempo riteniamo che questo lavoro dia maggiore spessore e forza al lavoro che dedichiamo alla cultura napoletana e al nostro repertorio, alla nostra lingua e alla nostra tradizione, ai nostri testi e ai nostri autori.

L'apertura di Stagione potrebbe chiamarsi "Il mondo dentro Napoli", poiché affidata a tre grandi drammaturghi napoletani che andranno in scena uno dopo l'altro, creando un percorso che ci porterà dal presente, con Mimmo Borrelli e Roberto Saviano e il loro Sanghenapule, al passato con Annibale Ruccello e il suo Le cinque rose di Jennifer, fino a Eduardo De Filippo attraverso la cui opera La grande magia apriremo ufficialmente la nuova Stagione. Tre spettacoli che andranno in scena uno dietro l'altro, costituendo nel loro insieme un viaggio e un'analisi delle nostre radici teatrali (e non solo) del nostro presente e del nostro recente passato.

Ma è altrettanto stupefacente il resto della proposta che c'è e che senza di voi non potrebbe esserci.

Nelle tre serate che abbiamo organizzato con i nostri abbonati per presentare in anteprima e segretamente la Stagione, abbiamo sentito forte l'invito a continuare ad osare e rischiare, e lo abbiamo fatto anche stavolta. Il resto della proposta risponde come sempre agli stili e alle poetiche più diversi: dal teatro d'autore ai grandi testi classici, dalla nuova drammaturgia contemporanea alla danza e alla performance, dal teatro di parola a quello di regia fino a quello musicale. Fra Sala Grande e Piccolo Bellini la sfilza di nomi, oltre a quelli già citati, è lunghissima: Emma

Dante, Valerio Binasco, Alessandro Serra, Fabiana Iacozzilli, Filippo Dini, Annalisa D’Amato, Stefano Massini, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Antonio Rezza, Monica Demuru, Lino Guanciale, Claudio Longhi, Daniele Russo, Antonio Latella, Ester Tatangelo, Liv Ferracchiati, Fabiana Iacozzilli, Natalino Balasso, Michele Di Mauro, Ivonne Capece, Fabio Pisano, Emanuele Aldrovandi e altri ancora andranno a costituire una Stagione che fra riprese e spettacoli fuori abbonamento è costituita da 23 spettacoli in Sala Grande e 26 al Piccolo Bellini (compresi quelli della sezione dance & performance), per un totale di 50 spettacoli e circa 400 alzate di sipario. Ecco come la poesia si trasforma in numeri. Infine, a settembre vi presenteremo i 12 appuntamenti della sezione Kids, che tanti di voi seguono con sempre maggiore partecipazione. E poi, come sempre, concerti, incontri, corsi di teatro, serate e molti altri fuori programma.

Grazie dell'attenzione e buon Bellini a tutti noi, poiché We are Belliners". Nota del Direttore Artistico del Teatro Bellini Gabriele Russo

Gli spettacoli in programma:

24 > 29 settembre SANGHENAPULE

Vita straordinaria di San Gennaro testo e drammaturgia Roberto Saviano con Roberto Saviano e Mimmo Borrelli regia Mimmo Borrelli

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

È il sangue che si scioglie, rinnovando ogni anno il patto tra il santo e la sua gente; è il sangue dei primi martiri cristiani, ma anche quello dei “martiri laici” della Repubblica partenopea, che a fine Settecento tentò di opporre l’ideale democratico all’oppressione borbonica; è l’emorragia dell’emigrazione nei primi decenni del Novecento, quando migliaia e migliaia di italiani varcarono l’oceano in cerca di un futuro migliore; è il sangue versato sotto le bombe della Seconda Guerra mondiale; è,

infine, quello degli agguati di camorra. In uno spettacolo che intreccia la narrazione alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, raccontandone il mistero e la contraddizione.

1 > 6 ottobre LE CINQUE ROSE DI JENNIFER

di Annibale Ruccello

con Daniele Russo e Sergio Del Prete

regia Gabriele Russo

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, gli dedica continuamente Se perdo te di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere.

Torna al Teatro Bellini il testo più simbolico di Annibale Ruccello, quello che nel 1980 impose il drammaturgo all’attenzione di pubblico e critica. In un allestimento capace di restituire tutta la malinconia del testo senza sacrificarne l’irresistibile umorismo, Gabriele Russo dirige un iconico Daniele Russo.

15 ottobre > 2 novembre LA GRANDE MAGIA

di Eduardo De Filippo

regia Gabriele Russo

con Natalino Balasso, Michele Di Mauro

e con (in o/a) Veronica D’Elia, Gennaro Di Biase, Christian di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa, Anna Rita Vitolo

scene Roberto Crea

luci Pasquale Mari

costumi Giuseppe Avallone

musiche e progetto sonoro Antonio Della Ragione

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo, Emilia Romagna Teatro ERT

Calogero Di Spelta, marito tradito, con la sua mania per il controllo e la sua incapacità di amare e fidarsi, diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell'uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni. Ne risulta un uomo con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola: il luogo sicuro. Dall’altro lato, Otto Marvuglia, mago e manipolatore, dalle facce sempre diverse ed interscambiabili che modificano il contesto e la percezione della realtà. Smarriti i personaggi, smarriti gli spettatori, smarriti gli uomini e le donne di oggi, smarriti nelle relazioni, smarriti nel continuo fondersi del vero e del falso. Cosa è vero? Cosa è falso?

5 > 10 novembre IL GRANDE VUOTO

uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli

performer Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli e con Mona Abokhatwa per la prima volta in scena

produzione Cranpi, La Fabbrica dell’Attore-Teatro Vascello, La Corte Ospitale, Romaeuropa Festival

Quattro quadri raccontano il lento dissolversi di una famiglia: una coppia di anziani, una figlia e sua madre malata di Alzheimer, una badante, ciò che rimane in una casa della nostra esistenza, delle vite che finiscono lasciando solo vestiti, coppe, cartoline, calamite e fotografie pronte ad essere inscatolate e portate via per sempre.

12 > 17 novembre TRAGÙDIA

Il canto di Edipo

LIBERAMENTE ISPIRATO ALLE OPERE DI SOFOCLE e ai racconti del mito

con Alessandro Burzotta, Salvatore Drago, Francesca Gabucci, Sara Giannelli,

Jared McNeill, Chiara Michelini, Felice Montervino

regia, scene, luci, suoni e costumi Alessandro Serra

produzione Sardegna Teatro, Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Due Parma

Macerie.

In un’epoca di macerie non c’è altra possibilità che lavorare su ciò che resta, soffiare sulle ceneri per riattivare il fuoco.

Ciò che resta della tragedia: parole senza suono.

Ciò che resta della polis: una società di estranei. Ciò che resta del rito: una drammaturgia spenta. Ciò che resta di un mito: una storiella venuta a noia. Ciò che resta di un eroe: un personaggio fuori fuoco. Il canto di Edipo si edifica sulle macerie.

20 > 24 novembre INFAMOUS OFFSPRING

regia e coreografia Wim Vandekeybus

creato con ed eseguito da Iona Kewney, Maria Zhi Tortosa Soriano, Lotta Sandborgh, Cola Ho Lok Yee, Samuel Planas, Rakesh Sukesh, Paola Taddeo,

Adrian Thömmes, Hakim Abdou Mlanao

produzione Ultima Vez

La mitologia greca rimasterizzata attraverso l'universo di Ultima Vez: questo è Infamous Offspring. Nell'ultima creazione di Wim Vandekeybus, un cast completamente nuovo di attori e ballerini si avventura nel labirinto di racconti antichi. Daniel Copeland e Lucy Black interpretano Zeus ed Era che, apparendo solo sullo schermo, rimangono genitori divini distanti e irraggiungibili. Al loro fianco, la leggenda del flamenco Israel Galván incarna Tiresia, il profeta cieco che comunicherà agli artisti sul palco esclusivamente attraverso il ritmo e il linguaggio del corpo. Efesto è interpretato da Iona Kewney, pittrice e contorsionista scozzese, che traspone le caratteristiche chiave del dio del fuoco paralizzato in un linguaggio fantasioso. Sul palco come sullo schermo, la danza si fonde con le parole della poetessa Fiona Benson la cui oscura immaginazione, solennemente intrisa di lirismo, contribuisce a rinnovare lo sguardo sulla mitologia greca con un approccio più ampio, contemporaneo e universale.

26 novembre > 1 dicembre LA COSCIENZA DI ZENO

di Italo Svevo

regia Paolo Valerio

con Alessandro Haber

e con Francesco Migliaccio

e Valentina Violo, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo

regia di Paolo Valerio

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production

Come scrive Giorgio Strehler, “La coscienza di Zeno” è «una pietra nel cuore di tutti i triestini» e per me è una sfida davvero particolare.

Ho affrontato questo lavoro privilegiando fortemente la narrazione di Svevo: ho voluto racchiudere in questa esperienza teatrale alcune pagine che trovo straordinarie, indimenticabili, costruendo un altro Zeno accanto all’Io narrante. Quindi Zeno - interpretato da Alessandro Haber - si racconta e si rivive attraverso il corpo di un altro attore.

Zeno ci rivela l’inciampo, l’umanità… E anche il personaggio di Alessandro Haber s’intreccia a questa inettitudine e talvolta, durante lo spettacolo, si sovrappone l’uomo all’attore, per sottolineare “l’originalità della vita”.

Zeno ci appartiene, racconta di noi, della nostra fragilità, della nostra ingannevole coscienza, della voce che ci parla e che nessuno sente e che ci suggerisce la vita.

Paolo Valerio

4 > 8 dicembre COSE CHE SO ESSERE VERE

di Andrew Bovell

con Giuliana De Sio

regia di Valerio Binasco

produzione Teatro Stabile di Torino

Valerio Binasco e Giuliana De Sio sono i due principali protagonisti di un toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio, nel primo allestimento italiano del potente testo di Andrew Bovell.

Quando Rosie torna rocambolescamente a casa dopo un breve viaggio in giro per l’Europa è certa di far parte di una famiglia solida, inossidabile: ma all’arrivo della giovane le crepe che silenziosamente si sono insinuate nei rapporti tra i familiari ribaltano ogni certezza. Una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali che muta continuamente punto di vista, attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori.

12 > 15 dicembre HAMLET

da William Shakespeare

direzione Thomas Ostermeier

con Jenny König, Konrad Singer, Lars Eidinger, Urs Jucker, Robert Beyer,

Damir Avdic, Thomas Bading

produzione Schaubühne Berlin

Si comincia con un prologo quasi burlesque, immaginando la sepoltura del Re, ovvero del padre di Amleto, interpretato dall’attore/mattatore Lars Eidinger. Da questo insolito terreno tombale, lo spettatore entra nel vivo del dramma, in versione Ostermeier: costumi contemporanei, scene essenziali ed inserti tecnologici, sei attori che interpretano venti personaggi, alternandosi in “doppi” esistenziali, come le luci e le ombre di ogni individuo. Il regista trasferisce il dilemma amletico in una società postmoderna tra giovani incerti, che non sanno decidersi se prendere il potere o restare a guardare. Nella corte danese, metafora del sistema politico corrotto, Amleto rimane oggi una altissima analisi del dilemma intellettuale tra pensiero complesso e azione politica.

7 > 12 gennaio FANTOZZI, UNA TRAGEDIA

da Paolo Villaggio

regia Davide Livermore

con Gianni Fantoni, Paolo Cresta, Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana, Rossana Gay, Marcello Gravina, Simonetta Guarino, Ludovica Iannetti, Valentina Virando

produzione Teatro Nazionale di Genova, Enfi Teatro, Nuovo Teatro Parioli, Geco Animation

Fantozzi e il lavoro. Fantozzi e le donne. Fantozzi e lo sport. Fantozzi e la coscienza di classe.

Quattro atti tragicamente esilaranti e un sorprendente epilogo, ecco Fantozzi. Una tragedia, lo spettacolo con cui il regista Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, porta in scena lo straordinario universo di storie e personaggi scaturito dalla penna di Paolo Villaggio, con Gianni Fantoni nel ruolo del celebre ragioniere.

15 > 19 gennaio PINK FLOYD LEGEND WEEK

voce e basso Fabio Castaldi, voce e chitarre Alessandro Errichetti, voce e tastiere Simone Temporali, chitarre, basso e cori Paolo Angioi, batteria Emanuele Esposito

cori Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi e Claudia Marss

sassofono solista Maurizio Leoni

produzione Menti Associate

I Pink Floyd Legend inaugureranno il tour 2025 partendo da Napoli al Teatro Bellini dove saranno dal 15 al 19 gennaio 2025 con 5 imperdibili concerti in 5 giorni per riscoprire e rivivere l'infinita bellezza di The Dark Side of the Moon, Pulse, Atom Heart Mother, Wish you were here, Animals, The Wall e The Final Cut, sette capolavori firmati Pink Floyd, la band caposaldo della storia della musica di tutti i tempi.

25 gennaio > 2 febbraio I PARENTI TERRIBILI

di Jean Cocteau

regia Filippo Dini

con Milvia Marigliano, Mariangela Granelli, Filippo Dini

produzione TSV – Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Stabile Bolzano

Con questo testo, da lui diretto e interpretato, Filippo Dini prosegue l’indagine nell’inferno familiare che ha avuto in Casa di bambola, e più di recente in Agosto a Osage County, due esempi mirabili, definendo una cifra stilistica che pone al centro il lavoro dell’attore e reinterpreta in modo inedito l’idea di un nuovo capocomicato. Considerata la più perfetta opera teatrale di Jean Cocteau, I parenti terribili rappresenta uno spaccato crudele della società, un atto storico con cui l’autore rompe, almeno formalmente, col teatro di raffinata e astratta acrobazia intellettuale per accostarsi ad un tipo di teatro molto più tradizionale, costruito secondo regole collaudate e codificate care al teatro borghese. Il testo racconta la storia di una famiglia davvero terribile, che vive reclusa in se stessa, avulsa da qualsiasi stimolo esterno. Michel è un giovane uomo viziato e amato morbosamente dalla madre Yvonne. Quando annuncia ai suoi genitori di amare Madeleine, la disperazione divora la donna, che teme di perdere il figlio, mentre oscuri segreti sulla famiglia vengono a galla.

11 > 16 febbraio ORPHEUS GROOVE

ideazione, drammaturgia e regia di Annalisa D’Amato

Con Andrea de Goyzueta, Juliette Jouan, Savino Paparella, Stefania Remino, Antonin Stahly

Produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro (Italia), Fondazione teatro di Napoli - Teatro Bellini (Italia), Compagnie D’Amato Stahly (Francia), Théâtre Molière-Sète, Scène nationale archipel de Thau (Francia), Fondazione Campania dei Festival (Italia)

Progetto sostenuto dal Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Parigi (Francia)

Orpheus Shivandrim, nato a Bombay da madre indiana e padre italo-francese, è uno scienziato fisico del suono che, con un gruppo di colleghi, è impegnato in un progetto di riarmonizzazione del’Essere Umano e della Terra, le cui energie vitali si stanno affievolendo di giorno in giorno in maniera preoccupante.

Il suo assioma: ogni cosa ha la sua frequenza e ogni essere umano ha la sua nota musicale.

La sua osservazione: al mondo esistono propriamente due tipi di vibrazioni, le ‘vibrazioni creative’ e le ‘vibrazioni inerziali’.

Il suo obiettivo: riattivare, attraverso gli effetti della musica su i corpi, la vibrazione del pianeta, degli esseri umani, degli animali, che si sta indebolendo drammaticamente.

Riuscire ad agire sul singolo è di importanza capitale per questo gruppo di scenziati, siccome il cervello e la terra funzionano sulle stesse frenquenze: “chi salva una vita, salva il mondo intero”. Il tempo stringe. Riusciranno a riarmonizzare la nuova misteriosa donna che si candida per cambiare di frequenza e risuonare finalmente con il Tutto?

Annalisa D’Amato

18 > 23 febbraio L’ISPETTORE GENERALE

di Nikolaj Gogol

adattamento e regia Leo Muscato

con Rocco Papaleo

e con (o.a.) Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzi, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Gennaro Di Biase, Marco Gobetti,

Daniele Marmi, Michele Schiano di Cola e Marco Vergani

produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e TSV - Teatro Nazionale

Rocco Papaleo è protagonista de “L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol, uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa. Commedia satirica fra le più divertenti che sia mai stata scritta, “L’ispettore generale” si prende gioco della piccolezza morale di chi detiene un potere e si ritiene intoccabile. Scritta nel 1836, ma tragicamente più attuale di quanto si possa immaginare, rivive oggi grazie alla regia di Leo Muscato.

26 febbraio > 2 marzo DEAR SON

di Riva&Repele

coreografie Sasha Riva & Simone Repele

produzione Riva & Repele e Le Voisin

Un’esperienza artistica in cui la danza fa da vettore per creare uno spazio di riflessione in cui l’amore e la memoria trascendano la morte.

Ne risulta un pezzo che travalica le parole per mostrare la complessità delle emozioni legate alla propria e universale esperienza in cui i ballerini cercano di illustrare l'amore incondizionato che esiste tra un genitore e il proprio figlio.

In termini pedagogici, lo spettacolo mira a sensibilizzare il pubblico sulle implicazioni della realtà della guerra sulle generazioni attuali e future, promuovendo la pace tramite la voce delle vittime e dei testimoni, all’insegna di un’evoluzione della società verso un mondo più pacifico.

6 > 9 marzo S 62° 58′, O 60° 39′

uno spettacolo di Peeping Tom

ideazione e regia Franck Chartier

creazione e performance Marie Gyselbrecht, Chey Jurado, Lauren Langlois/Yi- Chun Liu, Sam Louwyck, Romeu Runa, Dirk Boelens, con l’aiuto di Eurudike De Beul

produzione Peeping Tom

Il relitto di una barca a vela, un vasto paesaggio ghiacciato sullo sfondo e un equipaggio di sopravvissuti senza speranza. S 62° 58’, W 60° 39’ indica la posizione geografica tra un desolato tratto di costa antartica e la minuscola Deception Island, in cui ha inizio la storia impossibile e spaventosa di alcuni essere umani, che devono sopravvivere ai ghiacci, per tornare alla vita fino ad allora conosciuta.

11 > 16 marzo EXTRA MOENIA

regia Emma Dante

con Roberto Burgio, Italia Carroccio, Adriano Di Carlo, Angelica Di Pace, Silvia Giuffrè, Gabriele Greco, Francesca Laviosa, David Leone, Peppe Marino, Giuditta Perriera, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, Sabrina Vicari

produzione Teatro Biondo Palermo

Le relazioni, gli incontri, gli scontri, il lavoro, le frustrazioni, la competizione, le vittorie e i fallimenti sono alcuni dei tasselli che formano il frenetico mosaico delle giornate di questa comunità. Il percorso mostrato è un modo per liberarsi dalla maschera sociale e dall’abito che ci obbligano a ricoprire un ruolo fuori dalle mura domestiche. Danzare... danzare... per liberarsi di ogni fardello in un rituale condiviso, liberatorio e potente.

Extra moenia rappresenta un teatro gestuale e allegorico, che supera i generi e gli schemi convenzionali, un teatro in cui l’uno sorregge l’altra e viceversa, dove danzare... danzare… è l’unica maniera per non essere perduti.

19 > 23 marzo SLAVA’S SNOWSHOW

creato da Slava Polunin

regia Viktor Kramer e Slava Polunin distribuito in Italia da TAM ON TOUR in collaborazione con Gaap Booking

In sala cadono dal cielo coriandoli, neve silenziosa, ragnatele, nebbia, palloni colorati e tanta poesia. un viaggio magico, una festa che alterna gag esilaranti e malinconica poesia, una festa guidata da dei clown teneri e un po’ strampalati che mentre ballano e fingono di cantare, giocano tra di loro e con il pubblico con maestria e un pizzico di improvvisazione. «È un teatro che nasce inesorabilmente dai sogni e dalle fiabe», dice lo stesso Slava, creando un genere a sé stante, in grado di fondere dramma e risata, come pochi altri spettacoli al mondo.

26 > 31 marzo HO PAURA TORERO

di Pedro Lemebel regia Claudio Longhi con Lino Guanciale

e con Daniele Cavone Felicioni, Francesco Centorame, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Mario Pirrello, Arianna Scommegna, Giulia Trivero

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Scivolando tra le pagine chiassose e taciturne, arrabbiate e struggenti, ciniche e innamorate di Ho paura torero (2001), cupo e prezioso smeraldo della letteratura romanzesca ispano-americana, Claudio Longhi e Lino Guanciale, in questa nuova tappa del loro lungo sodalizio, compongono un murale rutilante di storie incrociate. Uno spettacolo in bilico tra sogno e storia, fuga fantastica e violenta quotidianità, che è anche un omaggio alla penna ironica e appassionata, graffiante e visionaria, scandalosa e sovversiva di Pedro Lemebel (1952-2015), icona della letteratura queer e pop camp del Sud del mondo. Per raccontare, tra eros e politica, la parabola ineluttabile del desiderio.

Ho paura torero, ho paura che stasera il tuo sorriso svanisca…

1 > 6 aprile FOTOFINISH

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista / Manolo Muoio

produzione RezzaMastrella-TSI La fabbrica dell'Attore Teatro Vascello

E’ la storia di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo.

Apre così uno studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto. E grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriva a credersi un politico che parla alla folla. Una folla che non c’è. Ma che lo galvanizza come tutte le cose che non avremo mai.

Tra un comizio e l’altro arriva a proclamarsi costruttore di ospedali ambulanti che si spostano direttamente nelle case dei malati. E all’interno di questi ospedali c’è sempre lui: sotto le vesti del primario, sotto quelle del degente e sotto quelle delle suore cappellone che sostituiscono la medicina con gli strumenti della fede.

Ben presto, grazie all’inflazione della sua immagine, è convinto di non essere più solo.

9 > 13 aprile BAÙBO

Sull’arte di non essere morto

basato sulle opere di Buxtehude, Musil, Schütz e altri materiali regia Jeanne Candel

di e con Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon, Thibault Perriard

produzione La vie brève - Théâtre de l’Aquarium

La creazione di Jeanne Candel si sviluppa attorno alla figura della sacerdotessa orfica Baùbo e del suo incontro con Demetra. Da questo mito, le opere di Heinrich Schütz e altri materiali, Candel e il direttore musicale Pierre-Antoine Badaroux compongono una “passione per l'oggi” dove musica e teatro si intrecciano, nell’esaltazione dei motivi del desiderio e della spinta alla vita, ovvero ’arte del non essere morti’. La logica compositiva è quella del sogno, ‘l’interiorità del disordine passionale’, ‘la vita dell’inarticolato’, la cui energia misteriosa rende ancora possibile l’esistenza.

22 > 27 aprile MEIN KAMPF

da Adolf Hitler

di e con Stefano Massini

produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

Scriveva Primo Levi che niente è più necessario della conoscenza per evitare il ripetersi della tragedia, soprattutto se essa prende forma lentamente nella progressiva seduzione delle masse, oscurandone il senso critico.

Dopo molti anni di ricerca e di scrittura, analizzando parola per parola il testo originario “Mein Kampf” con l’innesto di centinaia di discorsi e dichiarazioni dello stesso Hitler, Stefano Massini ci consegna la sua biopsia del testo maledetto, un feroce distillato in cui la religione nazista di rabbia e paura, il culto dell’io e l’esaltazione della massa ci appaiono in tutta la loro forza di potentissimo déjà-vu.

13 maggio > 1 giugno MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

di Dario Fo

regia Antonio Latella

con in o/a Caterina Carpio, Annibale Pavone, Daniele Russo, Edoardo Sorgente, Emanuele Turetta

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

Nel 1921 un emigrante italiano «volò» fuori da una finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che ispirò “Morte accidentale di un anarchico”, una delle commedie più celebri di Dario Fo. L’azione comincia in una questura, dove il commissario Bertozzo si trova a fronteggiare un matto, capace di spacciarsi per più persone, motore e filo conduttore dell’intera vicenda. “La morte accidentale” a cui allude il titolo dell’opera è quella dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra del quarto piano della questura di Milano nel 1969, in uno degli episodi più controversi della storia italiana del dopoguerra; dalla strage di Piazza Fontana, per cui Pinelli era indagato, ad alcuni dei terribili fatti che ne seguono, Dario Fo interroga con la sua opera non solo il caso giudiziario specifico, ma parte di un periodo storico ancora oggi difficile da decifrare e consegnare agli archivi.

IN FOTO: una scena da "Ho paura torero"