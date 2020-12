Al Bellini è "Zona Rossa": sei artisti in lockdown nel Teatro e in streaming sul web

Al Teatro Bellini parte lo speciale progetto artistico "Zona Rossa".

"In questo momento di stasi totale, mentre traballano le certezze e muta la percezione deldomani, un momento in cui perfino la riflessione sul futuro possibile è ostacolata da unafitta nebbia di luoghi comuni e di vana retorica su un settore spesso sregolato, abbiamo creato la nostra Zona Rossa: un’installazione, una performance, una provocazione, un manifesto, forse, uno spettacolo" spiegano Daniele Russo e Davide Sacco, ideatori del progetto artistico.

A partire dal 20 DICEMBRE sei artisti, 2 drammaturghi/registi, 2 attori, e 2 attrici, prepareranno un nuovo spettacolo al Bellini e lo faranno vivendo lì, notte e giorno, senza uscire. Il Teatro sarà una Zona Rossa, collegata in streaming con l’esterno, dove gli artisti faranno non solo quello che fanno di solito in una sala - creare, provare e lavorare - ma si fermeranno anche a mangiare e a dormire, vivendo in simbiosi, senza mai uscire esempre ripresi dalle telecamere, in un vero e proprio lockdown DENTRO il Teatro.

"Grazie allo streaming, il processo creativo, così come i momenti di lavoro con gli altri professionisti che collaborano alla realizzazione dello spettacolo, sarà aperto al pubblico, che, oltre a poterlo osservare, ne potrà discutere con gli artisti stessi, durante degli appuntamenti settimanali di approfondimento in collegamento web. Una dinamica produttiva "inconsueta" - spiegano ancora Russo e Sacco -, che andrà avanti fino a quando non si potrà tornare in scena, dal vivo, fino a quando non arriverà il DPCM che stabilisce che si può di nuovo vivere e programmare, che si possono rimettere le radici nel presente: fino a quando lo spettacoloal quale stanno lavorando non potrà essere presentato ad un pubblico dal vivo. E questo, accadrà una sera sola, come troppo spesso accade a molti progetti. Fino ad allora la compagnia continuerà a provare, restituendo a chi osserva da fuori, in diretta sui canali del teatro, tutta la fragilità, la passione, la fatica, le speranze, lepossibilità e le incertezze che ci sono dietro a uno spettacolo teatrale. Lavoreranno su Zona Rossa soltanto un mese? Lo faranno per 4 mesi? Al momento nessuno può saperlo. L'unica certezza è che non appena il DPCM lo permetterà, si andrà immediatamente inscena. Come ogni sera. Perché gli artisti, i tecnici e tutti coloro che insieme, comeeterogenei pezzi di un puzzle compongono il Teatro, sanno che da sempre e nonostantetutto si andrà in scena. Zona Rossa rappresenta la sostanza, il volto e l’anima di quel “settore” la cui ineffabile classe operaia vive e sopravvive all’interno di un teatro.

DETTAGLI

ZONA ROSSA è un progetto di Daniele Russo e Davide Sacco

abitato da Alfredo Angelici, Federica Carruba Toscano, PierGiuseppe di Tanno, Licia Lanera, Pier Lorenzo Pisano, Matilde Vigna

realizzato e prodotto da Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

A partire dalle ore 17.00 del 20 dicembre la Zona Rossa sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube del Teatro Bellini.

L'orario della diretta quotidiana dipenderà da quello di convocazione degli attori: sarà, pertanto, aggiornato quotidianamente.

La Zona Rossa sarà oggetto di una serie di appuntamenti di approfondimento a cura di Alessandro Toppi; la rubrica, dal titolo L'aiuto da casa, sarà trasmessa sui canali social del Teatro Bellini