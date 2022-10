Al Bellini la stagione si apre con "La cupa" di Mimmo Borrelli

Al Teatro Bellini al via la stagione 2022/2023 con La cupa -Fabbula di un omo che divinne un albero: versi, canti, drammaturgia e regia Mimmo Borrelli.

La cupa di Mimmo Borrelli si svolge in una notte, quella di Sant’Antonio, e il suo fucarazzo, quando secondo gli antichi, gli animali potevano parlare agli uomini, ma con un prezzo da pagare, sventura e dannazione. Ma Innocente Crescenzo e il suo maiale non possono che espiare, da sopravvissuti, ogni anno le sorti della degenerazione umana. Favola di uomini che come gli animali agiscono, ma con lo sterco della ragione, e animali che agli istinti sottopongo la ragione impossibilitati ad agire in modo perverso.

Lo spettacolo ha debuttato al Teatro San Ferdinando di Napoli il 10 aprile 2018, prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e sarà in scena al Bellini dall'8 al 23 ottobre e dal 2 al 13 novembre.

In scena: Maurizio Azzurro, Dario Barbato, Mimmo Borrelli, Gaetano Colella, Veronica D’Elia, Rossella De Martino, Renato De Simone, Gennaro Di Colandrea, Paolo Fabozzo, Enzo Gaito, Geremia Longobardo, Stefano Miglio, Roberta Misticone

scene Luigi Ferrigno

costumi Enzo Pirozzi

disegno luci Cesare Accetta

musiche, ambientazioni sonore composte ed eseguite dal vivo da Antonio Della Ragione

foto di scena Marco Ghidelli

Produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

NOTA: i posti in platea saranno liberi su sgabelli muniti di schienale.