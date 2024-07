Teatro Augusteo: musical, commedie e concerti per la stagione 2024/25

Al via la campagna abbonamenti della nuova stagione teatrale dell’Augusteo, un ricco cartellone che propone 9 spettacoli tra musical, commedie e concerti con grandi interpreti e artisti, portando in scena anche la tradizione napoletana, da sempre punto di riferimento della sala di Piazzetta Duca D’Aosta, fortemente legata alla storia artistica e culturale della città.

Giuseppe Caccavale e Roberta Starace Caccavale, rispettivamente direttore artistico e direttore generale del teatro Augusteo, con la nuova stagione si augurano “di confermare gli eccezionali risultati di pubblico degli ultimi anni e di continuare a ospitare spettatori di tutte le età, rinnovando giorno dopo giorno quella magia tra artisti e pubblico che solo il Teatro sa offrire”.

La stagione aprirà a inizio novembre con un musical che è diventato un fenomeno leggendario e intramontabile della cultura pop: “Saranno famosi” del Roma City Ballet, regia di Luciano Cannito, con Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario eStefano Bontempi, che canteranno e balleranno insieme a una compagnia di straordinari performers per raccontare le avventure degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York.

La fine di novembre porterà in scena ancora un’anteprima nazionale, la tradizione napoletana di Eduardo Scarpetta: “Miseria e Nobiltà”, con la regia di Luciano Melchionna e protagonista Massimo De Matteo nel ruolo dello scrivano Felice Sciosciammocca, squattrinato sciupafemmine.

Le festività natalizie vedranno protagonista Sal Da Vinci con un nuovo spettacolo musicale, in anteprima nazionale all’Augusteo, intitolato “Non si fanno più miracoli”, con cast in via di definizione e la messa in scena di Sal Da Vinci e Ciro Villano.

Con il nuovo anno, uno straordinario ritorno teatrale: Massimo Lopez e Tullio Solenghi in “Dove eravamo rimasti”, spettacolo che proporrà numeri, sketch, contributi video, un po’ di avanspettacolo e musica dal vivo con la Jazz Company diretta dal M.° Gabriele Comeglio.

A metà febbraio sarà in scena la coinvolgente comicità di Peppe Iodice in “Ho visto Maradona - The life show”, il suo nuovo spettacolo con la regia di Francesco Mastandrea, per trascorrere 24 ore nell’aldilà, insieme ai più grandi personaggi di tutti i tempi, ma soprattutto con El pibe de oro.

A fine febbraio la comicità e il talento musicale di Francesco Cicchella, protagonista del suo nuovo e atteso spettacolo.

A marzo la scena sarà tutta da ridere con Paolo Caiazzo e una nuova anteprima nazionale, la commedia “Promessi suoceri”, che porta sul palco uno dei momenti più solenni in vista delle nozze: il primo incontro con i futuri suoceri.

Ad aprile sul palco dell’Augusteo, per la prima volta in Italia, il musical “Rocky” con la regia di Luciano Cannito e con Pierpaolo Pretelli nel ruolo dell’amatissimo pugile italo americano. Un musical mozzafiato, pieno di poesia, splendide coreografie e canzoni straordinarie tratte dal libretto di Tony Thomas Meehan e adattato dall’acclamata sceneggiatura di Sylvester Stallone, lui stesso tra gli autori dello spettacolo.

La chiusura della stagione, a fine aprile, è affidata a “That’s Napoli Show …Mistery - Che fine ha fatto il napoletano?, primo concerto spettacolo a tinte gialle, ideato e diretto dal M.° Carlo Morelli e con il coro della città di Napoli.

Oltre alla stagione teatrale in abbonamento si segnala lo spettacolo “Reginella” di Gianfranco Gallo, che porterà in scena a fine febbraio un originale viaggio tra le creazioni di Libero Bovio, uno dei più grandi autori della Canzone classica napoletana. E ancora, lo spettacolo musicale “Napoli e le sue canzoni” di Leonardo Ippolito, in programmazione a Pasqua per la gioia dei tanti turisti presenti in città. Inoltre, tanti concerti ed eventi arricchiranno le serate degli spettatori dell’Augusteo: Il giardino giapponese, Artecinema, Robert Plant & Saving Grace feat Suzi Dian, Diodato, Monica Sarnelli, Michele Zarrillo, Malika Ayane, Mario Biondi, Enrico Brignano con “I sette Re di Roma”, il musical Aladin con le musiche dei Pooh, Paolo Crepet, Fabio Concato e tanti altri che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Abbonamenti a teatro: 081414243 - botteghinoaugusteo@gmail.com

Info messaggi whatsapp: 3332651481

teatroaugusteo.it