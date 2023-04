Mr. Scapricciatiello: all'Acacia un tributo ai 100 anni di Aurelio Fierro

Il 17 aprile alle ore 21 al Teatro Acacia, per ricordare Aurelio Fierro, straordinario artista napoletano conosciuto in tutto il mondo, considerato che nel 2023 cadono i 100 anni dalla sua nascita, un gruppo di musicisti e amici, accompagnati dalla Fierro's Band, omaggeranno Mr. Scapricciatiello riproponendo i brani che hanno reso popolare “l’Aurelio partenopeo”.

L’ingegnere Aurelio Fierro nasce a Montella (AV) nel 1923. Da presto si delinea la sua folgorante carriera artistica. Nel 1950 vince un concorso di voci nuove, primo su 600, che gli consente di firmare un contratto discografico con la Durium. Nel ‘54 arriva “Scapricciatiello” il suo primo grande successo che lo porta in tournée negli USA e Canada. Nel 1956 vince il suo primo Festival di Napoli con “Guaglione”. La canzone gli diede fama internazionale, reinterpretata da decine di grandi artisti,e fu invitato all’Olympia di Parigi per ben 21 giorni nel ‘57.

Aurelio Fierro è uno degli artisti che ha girato di più il mondo dal Sud America al Giappone, dagli USA e Canada all’Australia. È stato anche attore in diversi film, Ricordati di Napoli, Lazzarella,Quel tesoro di papà, Caporale di giornata etc.

Vince Canzonissima nel ‘58. Inoltre partecipa a sei Festival della canzone italiana di Sanremo ed a ben 14 edizioni del Festival della canzone napoletana, del quale vinse cinque edizioni e numerosi piazzamenti sul podio.

Nel corso della serata gli ospiti interpreteranno i successi del grande Aurelio Fierro e non solo. A fine spettacolo sarà festeggiata anche la moglie Marisa, sua inseparabile compagna di vita e di lavoro che ha appena compiuto 90 anni.

Alla serata parteciperanno:

Gianni Aterrano, Valentina Stella, Roberto Colella, Massimo e Valerio Jovine, Raffaello Converso, Lino D’Angiò, Angelo Di Gennaro, Fabrizio Fierro, Aurelio Fierro jr, Gianfranco Gallo, Il Giardino dei Semplici, Lucia Cassini, Kalika, Francesco Malapena, Nicola Mormone, Walter Ricci, Gino Rivieccio, Dario Sansone, Monica Sarnelli, The Super 4, Mario Trevi, Lucia Cassini e Lino Vairetti.