Il Teatro Acacia presenta il cartellone teatrale con 4 spettacoli all’insegna del divertimento

Il Teatro Acacia presenta il suo Primo cartellone teatrale con 4 interessantissimi spettacoli all’insegna del divertimento con grandissimi nomi del panorama nazionale.

Dopo un incoraggiante inizio con il grande cinema , “La Mano di Dio”,l “I Fratelli de Filippo” e “Gucci “ , dopo circa due anni di chiusura, si riaccendono anche le luci del palcoscenico. L’Acacia è destinato a diventare sempre più una sala polifunzionale che ospiterà oltre cinema e teatro, anche grandi eventi di musica e danza.

Al via il 20 gennaio 2022, con il graditissimo ritorno di uno straordinario successo delle passate stagioni, “Così parlo Bellavista”, adattamento teatrale di Alessandro Siani e Geppy Gleijeses del indimenticabile affresco corale sugli “uomini d’amore” e “gli uomini di libertà” di Luciano de Crescenzo. Interpreti principali Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo.

Si continua il 24 febbraio con lo spettacolo “Le Signorine”, una divertente commedia che frutta la comicità celata dietro un tragico quotidiano. Una grandissima prova per due straordinarie protagoniste, Isa Danieli e Giuliana De Sio, per la regia di Pierpaolo Sepe. Rosaria e Addolorata, le due sorelle protagoniste, sapranno farci divertire e commuovere raccontando con grande ironia, gioia e dolori della vita familiare.

Il 17 marzo il beniamino del pubblico, Maurizio Casagrande, sarà a “Tu per tu” con tutti noi, attraverso un suo excursus autobiografico. L’attore regalerà agli spettatori, attraverso varie canzoni con l’accompagnamento di un’orchestra dal vivo, racconti, aneddoti e momenti di comicità.

Infine a conclusione di stagione, il 21 aprile, sarà la volta de “I Tartassati”, commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia che vede come protagonista uno straordinario Biagio Izzo. La divertentissima storia di Innocenzo Tarallo, imprenditore nel settore della ristorazione, che si ritrova proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda in balia però di mille peripezie e problemi.

Fuori abbonamento il 22 marzo 2022 la grande musica “The Legend of Morricone” con l’orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Dopo i sold out registrati nei teatri Italiani uno show che rende omaggio alle musiche di Ennio Morricone, per rivivere le magiche atmosfere con le colonne sonore che hanno accompagnato intere generazioni da “Mission I” a “C’era una volta il west”, passando per “Nuovo cinema paradiso”, “The Hateful eight” e tantissimi altri.