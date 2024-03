All'Acacia festa di chiusura del progetto "Nida For Domus Form"

Emozionante serata al Teatro Acacia, dove per la festa di chiusura del progetto "Il laboratorio delle idee- NIDA for DOMUS FORM” ideato dai maestri Ciro Palella e Roberto Giangrande e sostenuto dalla Nazionale Italiana dell'Amicizia Nida Onlus Campania con la referente Chiara Migliaccio, è andata in scena la commedia di Peppino De Filippo “Miseria Bella”. Un lavoro che, prodotto da Gianluca Corcione, ha ben incorniciato il gran finale di un impegno collettivo grazie anche alla bella prova degli attori Francesco Procopio, Enzo Casertano, Loredana Piedimonte, Giosiano Felago e Federico Valdi.

Una serata con uno spettacolo diviso tra il divertimento e la riflessione, che ben ha rappresentato il sincero grazie degli ideatori e sostenitori del progetto rivolto a coloro che lo hanno supportato con il personale contributo. Appoggiato dalla Nazionale Italiana Dell'Amicizia per la Campania, il progetto “Nida for Domus Form - Il Laboratorio delle Idee", è servito per favorire gli studi artistici di ragazzi talentuosi con l'assegnazione di ben 18 borse di studio e per realizzare degli incontri con artisti di chiara fama.

“Una serata - ha detto soddisfatta la referente Migliaccio - per la quale devo ringraziare gli amici NIDA che supportano ogni progetto e riservano sempre un pensiero speciale per tutti i sostenitori. Tra questi, Amalia e Nunzio della Divispack, Luca e Gino per I Ferrara; Valeria e Stefania per la Punto e Accapo; Francesco del Bar Pino; Felice per la Tdn; Luca per la Irv engineering. Ancora occorre ringraziare, il dr. Gerardo Savy per Allianz Bank; Salvatore per la Fastweb di via Chiaia; Clara per la Filo Diretto Consumatori; Erika e Walter per Otovox; Bianca per la Bosco & Partners; Antonio Bottone caricaturista per eventi; Rosy per la Rosy creazioni fatte a mano; Mia per Opera Don Bonifacio Azione Verde; Giuseppe per la Orefice confetti e Salvatore Tortorella della Torsal. Un grazie anche per le mie care amiche sempre al mio fianco Simonetta, Elena, Lucia, Pina e tutto il gruppo scuola. Infine, altri ringraziamenti vanno a Maurizio per le cornici e ad Antonio per il montaggio video; alle nonne NIDA, a mia madre, mio marito ed i miei figli e infine alla famiglia Mirra e a tutto lo staff del teatro Acacia. È soltanto grazie alla collaborazione di tutti ed alla forza dell'unione che ogni anno riusciamo a realizzare un piccolo grande progetto”.