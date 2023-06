TartagliAneuro in trio + guest Jovine al Pessoa Luna Park

Al Pessoa Luna Park, la sezione dedicata alla musica live parte domani 16 giugno alle ore 21:00 con TartagliAneuro in trio + guest Jovine.

Il concerto è gratuito ed è possibile riservare l'ingresso al link: https://pessoalunapark.it/prenota/

Gli accessi sono in numero limitato, ma è stata creata una waiting list in cui ci si può iscrivere in caso di prenotazioni chiuse.

Per permettere a tutti di godersi lo spettacolo, i prenotati dovranno accedere entro le 21.30. Dopo tale orario, la prenotazione sarà considerata scaduta e si lasceranno entrare i prenotati in waiting list.



Il Pessoa Luna Park è ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, Luna Park Urbano è un progetto finanziato, nell'ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.



Negli spazi dell'Ex Ospedale Militare, anche quest'anno location di eccezione, il Pessoa Luna Park si rivolge principalmente ai millennial, ma strizza l'occhio a diverse generazioni grazie alla ricca programmazione e alla presenza di laboratori, workshop, giochi, un'area per i bambini e una ricca programmazione di live musicali.



Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno della Biliardina Trans, un calcio balilla in cui al posto degli omini tradizionali ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale come Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank e Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l'omofobia e due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless, realizzate in collaborazione con Pessoa Luna Park.