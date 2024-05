Tartaglia Aneuro in concerto al Trianon Viviani: Ospiti Daniele Sepe, Valerio Jovine e il CAM Quartet

Prezzo non disponibile

Tartaglia Aneuro, il gruppo flegreo capitanato da Andrea Tartaglia, torna ad esibirsi dal vivo con un concerto che si pre annuncia straordinario che si terrà il giorno 4 maggio 2024 alle ore 21 presso il prestigioso Teatro Trianon Viviani di Napoli (ingresso euro 13 al botteghino oppure in prevendita sul circuito Azzurro Service).

Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica contaminata che attinge dalla world music, patchanka latina e musica popolare.

Il concerto lancia il nuovo album della band flegrea "Dove Voglio Stare", pubblicato dall'etichetta discografica Full Heads e distribuito da Believe, e promette di essere un viaggio straordinario attraverso suoni, emozioni e pensieri. Il leader della band, Andrea Tartaglia, guiderà il pubblico in un'esplorazione profonda della propria anima, condividendo brani che parlano di amore, dolore, gioia e sogno come un viaggio, un percorso attraverso pensieri, sorrisi, sguardi e sensazioni. mescolando musica, recitazione di monologhi, sketch e poesie inedite, offrendo al pubblico una visione critica del nostro tempo.

Durante lo spettacolo ci sarà la partecipazione di ospiti d’eccezione molto noti al pubblico: Daniele Sepe accompagnerà Tartaglia in una vibrante interpretazione di "Le Range Fellon", mentre Valerio Jovine si unirà alla band nel pezzo "Il Sensazionale". La magia delle tastiere sarà affidata ad Andres Balbucea, mentre il Cam Quartet arricchirà i brani con l'eleganza dei suoi archi. Riccardo Ferrara sarà alla chitarra classica per quasi tutto il concerto, mentre Gennaro Apuzzo si esibirà nei brani "Sent Ancora" e "Tarantella Finale”.

Tartaglia Aneuro è una band formata da Andrea Tartaglia (canto/chitarra), Paolo Cotrone (chitarra), Mattia Cusano (basso), Salvio La Rocca (percussioni) e Federico Palomba (batteria).



IN FOTO: Tartaglia Aneuro, foto di Marco Carotenuto