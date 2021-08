Tango Tales, Maria Giovanna Siciliano Iengo e Mauro Caturano in concerto

L’Associazione Domenico Scarlatti propone, nell'ambito della Trentottesima Stagione di Concerti che si svolgeranno in sicurezza presso il Centro di Cultura Permanente Domus Ars in Via Santa Chiara 10 a Napoli, un Concerto del Dual Duo dal titolo Tango Tales.

Protagonisti, Maria Giovanna Siciliano Iengo (chitarra) e Mauro Caturano (clarinetto) che proporranno nel centenario dalla nascita di Astor Piazzolla alcune opere rappresentative del compositore argentino, oltre a composizioni originali di Mauro Caturano.

La partecipazione del pubblico sarà regolata dalle normative in materia sanitaria.

Il costo del biglietto è di €.10,00

Informazioni e prenotazioni 081.34.25.603 - infoeventi@domusars.it

Il programma completo è visionabile sul sito dell’Associazione Domenico Scarlatti www.domenicoscarlatti.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...