27 GIUGNO 2024 ORE 22:00

TANGERINE DREAM al Duel!



acquista il tuo tickets nel link che segue:

https://www.ticketone.it/event/tangerine-dream-tangerine-dream-duel-beat-18667630/



Tangerine dream sono un gruppo di musica elettronica fondato nel 1967 da Edgar Froese a Berlino. Il loro disco rivoluzionario Phaedra, pubblicato nel 1974, raggiunse il disco d'oro nel Regno Unito è stato il primo successo della band per l'etichetta Virgin Records con la quale avevano recentemente firmato.

La registrazione è diventata una pietra miliare nella musica elettronica. Negli ultimi 53 anni, i Tangerine Dream hanno pubblicato più di cento album. I loro primi album “Pink Years” hanno avuto un ruolo fondamentale

lo sviluppo del Krautrock. I loro album “Virgin Years” hanno contribuito a definire quella che divenne nota come la Scuola di musica elettronica di Berlino. Questi e gli album successivi furono influenti nello sviluppo della musica dance elettronica.



Sebbene il gruppo abbia pubblicato numerose registrazioni in studio e dal vivo, un numero considerevole di fan è stato introdotto ai Tangerine Dream dalle colonne sonore dei loro film, che ammontano a oltre sessanta e includono Sorcerer (William Friedkin), Thief (Michael Mann), Risky Business, The Keep, Firestarter, Legend (Ridley Scott), Near Dark, Persone timide e Miracle Mile. Nel 2013, Tangerine Dream ha composto la colonna sonora originale per il videogioco Rockstar Grand Theft Auto V.



Dopo la morte di Edgar Froese nel 2015, la formazione dei Tangerine Dream è ora composta da Thorsten Quaeschning (dal 2005) come direttore musicale, Hoshiko Yamane (dal 2011), Ulrich Schnauss (dal 2014) e Paul Frick (da giugno 2020). La band è ora tornata al classico suono guidato dal sequenziatore e Quantum Gate (2017) è il loro album più venduto dal 1987. I Tangerine Dream hanno recentemente suonato concerti dal vivo al Dekmantel Festival di Amsterdam, all'Elbphilharmonie di Amburgo e alla Barbican Hall di Londra. Ogni performance si conclude con una sessione live, una composizione in tempo reale che può durare da 20 minuti a due ore.



Il loro ultimo album in studio "Raum" è stato pubblicato nel febbraio 2022 e si è esibito nel loro tour "From Virgin to Quantum Years 2022". Il disco è entrato nella classifica tedesca degli album al numero 39 e nella classifica ufficiale degli album dance del Regno Unito al numero 1, tra gli altri. "Raum" segna l'uscita di maggior successo della band dagli anni '80 ed è stata molto apprezzata dalla stampa. ("il miglior disco dei Tangerine Dream degli ultimi decenni" - Resident Advisor.