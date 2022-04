Take the Time to Smile al Centro Commerciale La Cartiera

Questa primavera sboccia una grande iniziativa alla Cartiera: nel luogo perfetto dove trovare abiti per tutti i gusti, infatti, la cosa più bella da indossare sarà… un sorriso!

All’interno del Centro Commerciale gestito da ECE PROJEKTMANAGEMENT ITALIA SRL, dal 28 aprile al 1° maggio avrà luogo “Take The Time To Smile”, l’evento in collaborazione con Smiley World, che promuove la felicità e l’allegria attraverso lo shopping e che giunge quest’anno al suo 50° anniversario. Una storia davvero molto lunga, durante la quale sono stati dispensati sorrisi in tanti luoghi diversi del mondo.

E così sarà anche durante questa unica tappa italiana - e quindi da non perdere! – alla Cartiera, dove ci saranno tante sorprese e idee pensate proprio per strappare una risata ai visitatori tra un acquisto e un altro.

Take The Time To Smile è completamente gratuito, perfetto per chi ama sorprendersi e vivere la quotidianità con ottimismo. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.