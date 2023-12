Natale a Napoli, tre giorni di eventi gratuiti alla Sanità: tour guidati, film, performance musicali e talk

Il Rione Sanità si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, la rassegna "Take Me to Church - Film Edition", realizzata da Upside Production in collaborazione con Fondazione di Comunità San Gennaro. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito della rassegna “Altri Natali”, parte del progetto “Natale a Napoli 2023”, realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

Un'edizione che, in sintonia con la visione di cultura plurale proposta dall'amministrazione comunale, concentra la sua narrazione artistica intorno al delicato e sempre attuale tema dell'immigrazione.

I giorni da segnare in agenda sono 15, 16 e 17 dicembre 2023 presso la Basilica di San Severo fuori le Mura alla Sanità.

Cittadini e turisti possono partecipare gratuitamente ad un vero e proprio viaggio culturale e artistico che ha inizio con un tour guidato, a cura delle cooperative La Sorte e La Paranza, in tre delle più belle e ritrovate chiese del quartiere: Sant'Aspreno ai Crociferi (riaperta dopo 40 anni) con lo Jago Museum, Santa Maria Maddalena ai Cristallini (la “Chiesa blu”) e San Severo fuori le mura dove si anima la seconda parte della Rassegna.

L'evento prosegue con open act musicali di artisti campani, proiezione di 2 film al giorno che esplorano storie legate all'immigrazione e brevi talk con mediatori culturali e protagonisti delle pellicole in programma.

L'accesso è completamente gratuito, come segno di impegno verso la democratizzazione della cultura e dell'inclusività.

- *Tour guidati* - Ogni giorno ci sono 2 appuntamenti, alle ore 16 e alle ore 18, con partenza dalla Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi. La visita necessita di una specifica prenotazione.

Una delle tappe della visita è la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, recentemente restaurata e dipinta in circa venti tonalità di azzurro. L'altare principale e l'acquasantiera sono stati realizzati con il legno delle barche dei migranti provenienti da Lampedusa lavorato dai detenuti delle Carceri di Opera (Milano) e Secondigliano (Napoli), grazie al progetto “LUCE al Rione Sanità”. La chiesa ospita la mostra fotografica di Giuliana Conte e i dipinti di Mono González e di Tono Cruz, che ha collaborato al progetto grafico firmando il nome della Rassegna.

- *Open Act Musicale* - Girotti e Lulo, Calmo, Giglio si esibiranno in performance di circa 15 minuti, spaziando dal pop contemporaneo all’indie, dal cantautorato al folk.

- *Proiezione Cinematografica* - Ogni giorno sono previste 2 proiezioni che esplorano storie e culture legate all'immigrazione.

- *Talk* - Al termine delle proiezioni ci sarà un momento di incontro e confronto con attori, registi e mediatori culturali.

La partecipazione alla rassegna è gratuita, ma è necessario prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite di Upside Production: https://www.eventbrite.it/o/upside-production-56791204003

Cartellone completo degli eventi

Venerdì 15 Dicembre

Primo turno

16:00 Tour delle 3 Chiese: Jago Museum, “Chiesa blu ai Cristallini”, Basilica di San Severo fuori le mura (Appuntamento allo Jago Museum (Chiesa di Sant’Aspreno ai Crocifieri)

17:00 Open act musicale di Girotti / Lulo

Proiezione del film Into Paradiso

Talk a cura di: Maryia Lialiuck - Mediatrice culturale

Secondo turno

18:00 Tour delle 3 Chiese: Jago Museum, “Chiesa blu ai Cristallini”, Basilica di San Severo fuori le mura (Appuntamento allo Jago Museum (Chiesa di Sant’Aspreno ai Crocifieri)

19:00 Open act musicale di Girotti / Lulo

Proiezione del film La mia classe

Talk a cura di: Maryia Lialiuck - Mediatrice culturale

Sabato 16 Dicembre

Primo turno

16:00 Tour delle 3 Chiese: Jago Museum, “Chiesa blu ai Cristallini”, Basilica di San Severo fuori le mura (Appuntamento allo Jago Museum (Chiesa di Sant’Aspreno ai Crocifieri)

17:00 Open act musicale di Calmo

Proiezione del film Caina

Talk a cura di Simona Talamo, Medihospes, coordinatrice progetto SAI accoglienza rifugiati del Comune di Napoli

Secondo turno

18:00 Tour delle 3 Chiese: Jago Museum, “Chiesa blu ai Cristallini”, Basilica di San Severo fuori le mura (Appuntamento allo Jago Museum (Chiesa di Sant’Aspreno ai Crocifieri)

19:00 Open act musicale di Calmo

Proiezione del film Vieni a vivere a Napoli

Talk a cura di Simona Talamo, Medihospes, coordinatrice progetto SAI accoglienza rifugiati del Comune di Napoli

Domenica 17 Dicembre

Primo turno

16:00 Tour delle 3 Chiese: Jago Museum, “Chiesa blu ai Cristallini”, Basilica di San Severo fuori le mura (Appuntamento allo Jago Museum (Chiesa di Sant’Aspreno ai Crocifieri)

17:00 Open act musicale di Giglio

Proiezione del film Loro di Napoli

Talk a cura di Armando Vittoria, Docente di Analisi delle Politiche Pubbliche, Federico II di Napoli

Secondo turno

18:00 Tour delle 3 Chiese: Jago Museum, “Chiesa blu ai Cristallini”, Basilica di San Severo fuori le mura (Appuntamento allo Jago Museum (Chiesa di Sant’Aspreno ai Crocifieri)

19:00 Open act musicale di Giglio

Proiezione del film Fuocoammare

Talk a cura di Armando Vittoria, Docente di Analisi delle Politiche Pubbliche, Federico II di Napoli