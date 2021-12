A Donnaregina l'ultimo appuntamento dell'anno con i Tableaux Vivants da Caravaggio

Mercoledì 29 dicembre torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina, lo spettacolo de "I Tableaux Vivants da Caravaggio".

La Conversione di un Cavallo, costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.

Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius.

In via straordinaria, inoltre, andrà in scena anche il capolavoro "Le Sette Opere di Misericordia"

INFO:

Spettacoli alle ore 18:00 - 19:30 - 20:30

Prezzo: a partire da 20 euro

I biglietti sono comprensivi della visita al percorso museale e alla Mostra "Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli".

Per partecipare all'evento è necessario avere il green pass rafforzato

Per informazioni: info@museodiocesanonapoli.it