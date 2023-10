Tornano i Tableaux vivants a Donnaregina con Caravaggio e Artemisia Gentileschi

Domenica 15 ottobre al Complesso Monumentale Donnaregina alle 10.30 sarà possibile vivere un’esperienza unica con 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.

Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius.

Sempre il 15 ottobre alle 12 per la prima volta si metteranno in scena le opere di Artemisia Gentileschi alla quale il museo Diocesano di Napoli ha di recente dedicato la mostra “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”, la prima monografica a Napoli dedicata alla pittrice curata dal professor Pierluigi Leone de Castris.

L’idea di far rivivere i quadri di Artemisia Gentileschi nasce da un grande privilegio di cui la Compagnia, in residenza permanente al Complesso Monumentale Donnaregina, ha potuto godere: la possibilità di poter studiare, quasi quotidianamente, i quadri originali esposti al museo.

La grande pittura si imprime negli occhi degli attori, per essere restituita poi dai corpi degli stessi, in un processo di creazione costante.

in scena per Caravaggio:

Chiara Kija, Maria Giovanna La Greca, Elena Fattorusso, Andrea Fersula, Rocco Giordano, Fiorenzo Madonna, Alessio Sica, Antonio Stoccuto

regia:

Ludovica Rambelli

aiuto regia:

Dora De Maio

In scena per Artemisia Gentileschi:

Chiara Kija, Elena Fattorusso, Fiorenzo Madonna, Antonio Stoccuto

Scenografia:

Andrea Fersula

Regia:

Dora De Maio

Il Biglietto comprende:

Spettacolo de “I Tableaux Vivants”;

Visita libera all’intero Complesso Monumentale Donnaregina.

INFO: 081 557 13 65

info@museodiocesanonapoli.it