A Donnaregina tornano i "Tableaux Vivants da Caravaggio"

Venerdì 18 giugno al Complesso Monumentale Donnaregina torna in scena lo spettacolo "I Tableaux Vivants da Caravaggio".

La Conversione di un Cavallo, costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.

Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius.

In scena:

Andrea Fersula; Serena Ferone: Ivano Ilardi; Laura Lisanti; Chiara Kija; Antonella Mauro; Paolo Salvatore; Claudio Pisani

regia:

Ludovica Rambelli

aiuto regia:

Dora De Maio



Spettacoli alle 19:00 - 20:00 e 21:00

La sala - spiega l'organizzazione - sarà predisposta per un totale di 102 posti. E' quindi consigliato l'acquisto del biglietto online.

Per prevenire gli assembramenti dopo lo spettacolo non sarà possibile visitare il Complesso Monumentale Donnaregina, pertanto, il biglietto dell’evento potrà essere utilizzato successivamente per la visita al Museo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...