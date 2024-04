I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi a Donnaregina

Domenica 21 aprile, torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina, lo spettacolo de "I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi".

L’idea di far rivivere i quadri di Artemisia Gentileschi nasce da un grande privilegio di cui la Compagnia, in residenza permanente al Complesso Monumentale Donnaregina, ha potuto godere: la possibilità di poter studiare, quasi quotidianamente, i quadri originali esposti al museo. La grande pittura si imprime negli occhi degli attori, per essere restituita poi dai corpi degli stessi, in un processo di creazione costante.

In scena:

Chiara Kija, Elena Fattorusso, Fiorenzo Madonna, Antonio Stoccuto

Scenografia:

Andrea Fersula

Regia:

Dora De Maio

Spettacoli alle 10:30 e alle 12:00

Il Biglietto comprende:

Spettacolo de “I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi”;

Visita libera all’intero Complesso Monumentale Donnaregina;

Mostra: Caravaggio. La Flgellazione di Cristo.