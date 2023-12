Symbolika tour: percorso esoterico nei luoghi della musica con concerto finale per violino nella chiesa della Graziella

L'Associazione De Rebus Neapolis a grande richiesta ripeterà il Symbolika Tour, esoterismo in musica.

Siamo onorati e lieti di riproporre un esclusivo tour che vedrà la sua conclusione nella magnifica chiesa della Graziella, sede dell'antichissimo teatro di San Bartolomeo, il teatro d'opera più antico di Napoli dove, grazie al munifico intervento del viceré duca di Medinacoeli, venne rappresentata 'La serva padrona' di Giovan Battista Pergolesi. La chiesa della Graziella ha trovato un nuovo impulso ed è ritornata all'antico splendore grazie all'opera del Cersim ed è proprio a conclusione del nostro tour che avremo la splendida opportunità di ascoltare il concerto del duo Di Gioia - Cecere con musiche di A. Piazzolla, Paganini, Ibert.

Prima di tuffarci tra le note dei tre colossi della musica mondiale percorreremo alcune vie del centro antico cominciando il nostro percorso proprio dall'esterno del conservatorio di San Pietro a Majella, tempio della musica. Percorreremo insieme via San Sebastiano approfondendo il ruolo dei singoli strumenti musicali nella tradizione esoterica partenopea e raggiungeremo poi la Napoli del '600, con le sue storie di passione e ferocia. Per farlo ci inoltreremo in uno dei vicoli più antichi e stretti della città, il Cerriglio, che vide scorrere il sangue del Caravaggio ma ascoltò anche estatico le rime di Giambattista Basile e Giulio Cesare Cortese. Percorreremo infine la Rua Catalana, area di stanziamento degli iberici di Catalogna che ispirò,un tempo, anche la vena e l'arte letteraria di Giovanni Boccaccio. Un tour nel quale il denominatore comune sarà sempre quello che ci contraddistingue, attento ai messaggi esoterici e celati presenti nella musica e nell'arte fino al connubio perfetto nella cornice incantata della Graziella.

UNICA DATA: Domenica 17 Dicembre 2023

- Incontro alle ore 18:15 - inizio tour 18:30

- Durata tour 1.30 ore

- Durata concerto 45 minuti

• Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza Bellini (vicino monumento a Bellini) Contributo tour:

- Contributo €15

-Ridotto €13 (7 - 17 anni)

-Ridotto studenti universitari €13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

• Ticket Concerto

- PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

