Symbolika Tour: percorso esoterico nei luoghi della musica con concerto della Piccola Orchestra Neaphonis

Un nuovo evento esclusivo dedicato alla musica ed alle sue mille sfumature esoteriche che si concluderà nel suggestivo scenario della chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli in cima all'antica acropoli di età ellenistica.

La chiesa conserva ancora, al di sotto di una pavimentazione vitrea i resti delle mura greche e delle fortificazioni di epoca romana. Prima di raggiungere l'atmosfera senza tempo di un luogo sacro che in esclusiva ospiterà un ensemble di chitarre dai brani straordinariamente coinvolgenti visiteremo la cappella del tesoro di San Gennaro, nella cattedrale cittadina dove conosceremo un'antica litania, il canto alchemico delle cosiddette 'parenti di San Gennaro ed in che modo questi suoni intridono i sacri grumi di un'energia palpabile ma anche un segreto musicale nascosto nella cancellata monumentale del Fanzago. Ci inoltreremo poi nel decumano Maggiore per scoprire dove sorgeva il più antico conservatorio di musica in epoca cinquecentesca, luogo che inaspettatamente cullò più di un atroce segreto. Raggiungeremo piazza San Gaetano dove avremo modo di capire quale sottile legame avvince le danze tarantate all'antico tempio dei Dioscuri luogo nel quale oggi insiste la basilica di San Paolo maggiore. Giunti in largo San Gaudioso andremo alle origini leggendarie della nascita del canto gregoriano per poi terminare la nostra passeggiata in largo Santa Maria delle Grazie dove, secondo alcuni sorgeva il tempio dedicato alla sirena Partenope e, quali influssi, la voce suadente della ninfa marina, ipnotica e seducente, ha avuto dagli albori del tempo fino alla musica moderna.

Al termine, avvolti dall'atmosfera sospesa di Sant'Aniello a Caponapoli, chiuderemo gli occhi e voleremo sulle note incantate di una sera di quasi estate.

UNICA DATA GIOVEDÌ 15 GIUGNO

inizio tour ore 18:30

Durata tour 2.30 ore

Luogo d'appuntamento: Napoli - Via Duomo 147 davanti la cattedrale al centro del cortile antistante al Duomo.

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 12 (7-17 anni)

-Ridotto studenti universitari € 13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Il ticket Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

• Concerto ensemble di chitarra

Prenotazione ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/47_SYMBOLIKA-TOUR

• PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

• PUNTO INFO: 3511258465

