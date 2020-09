Swapp party al Giardino Segreto di Napoli: festa dello scambio e del baratto

Feste per lo scambio contro un consumismo sfrenato per un pianeta pulito



Seguendo il dettame di Serge Latouche ovvero, “Decrescita Serena” organizziamo una festa dedicata allo scambio ed al baratto secondo il motto “Porta ciò che non ti serve più” (bigiotteria, libri, vestiti, suppellettili, etc, etc.) e metterla a disposizione degli altri. Lo scambio non avviene seguendo il concetto un oggetto contro un altro oggetto bensì, tutto è a disposizione di chi potrebbe ancora utilizzarlo. L’evento prevede anche la visita guidata all’interno del Giardino Segreto di Napoli con consumazione (snack e bibita).Eventuali oggetti giacenti, saranno regalati a coloro che fanno il mercatino delle pulci la domenica mattina in via Foria.



Per partecipare alla Festa dello scambio si intende: “ portare e prendere”, non puoi venire solo per “prendere”.



Contributo organizzativo a persona:

€10 comprensivo di visita guidata al Giardino e consumazione (Snack e bibita)



Quando: Domenica 13 settembre 2020.

Orario: dalle 10:00 alle 16:00

Dove: Il Giardino Segreto di Napoli

Indirizzo: via Foria 216 Napoli



Prenotazione a numero chiuso nel rispetto della normativa anticovid contattando esclusivamente entro e non oltre 11/09/2020

il seguente recapit0 cell/whatsapp: 3317100447

comunicando il proprio nominativo e numero di cellulare.



L’evento si svolgerà con condizioni meteo accettabili.



A cura del Giardino Segreto di Napoli