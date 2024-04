Sustainability & Excellence EuroMed Talks & Awards: incontro anche a Capri

Terza edizione del format euromediterrano Eccellenza e Sostenibilità a Mykonos, realizzato dalla "Fondazione E-Novation" e fortemente sostenuto dall'associazione "Italiani a Mykonos".

Significativa la coincidenza con la Pasqua Ortodossa, gli Italiani che si distinguono sull'isola greca perla del Mediterraneo si ritrovano assieme per numerosi eventi: la preghiera ecumenica, la Cena di Gala al Ristorante Mediterraneo a Mykonos Town la sera del martedì 7 maggio con le candidature alla undicesima edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, con i prestigiosi riconoscimenti ai professionisti e imprenditori italiani e greci impegnati sull'isola in nome del "Sustainability & Excellence EuroMed Talks & Awards", appendice degli Stati Generali della Sostenibilità che la Fondazione E-Novation organizza da anni in Vaticano.

Con Gianpaolo Sinno Presidente dell'associazione Italiani a Mykonos e il professor Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-Novation si annunciano numerose presenze istituzionali: Veroni Christos sindaco attuale di Mykonos e Konstantinos Koukas ex Sindaco, l'avvocato Alexandra Dimou e la deputata ad Atene Katerina Monogiou. Già fioccano gli incontri euromediterranei appena si rientra da Mykonos: in calendario il dibattito a Cannes e a Capri sulle prospettive turistiche e i dialoghi culturali per la Pace nel Mediterraneo. A Capri annunciata la presenza dell'imprenditrice alberghiera Marcella Caiazzo e dell'avvocato Gennaro Caiazzo di L'avvocatoviaggiatore-adtv, da sempre a tutela dei turisti e dei viaggiatori.