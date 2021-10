Sussurri e Segreti del Giardino Segreto

Credete davvero che la festa di Halloween sia solo un' americanata? Resterete stupiti dallo scoprire quanti punti di contatto abbia con le antiche tradizioni del folklore italiano, e, in particolare, con il folklore della nostra bella Napoli. Nella bellissima cornice di Palazzo Miccione, la sera del 30 ottobre, potrete scoprire tradizioni e leggende legate alla Festa di Ognissanti e al Triduo dei Morti. Un narratore oltreché 'Guida', competente di illustre storie misteriose, tradizioni fiabesche ed usanze che sembrano strane, ma che appartengono alla nostra cultura, vi racconterà! Vi stupirete, per esempio, nello scoprire che il corteo dei bambini mascherati alla ricerca del cosiddetto 'dolcetto', NON È UN' INVENZIONE AMERICANA. Ma non solo! Arricchirà la serata, la messa in scena di una visita teatralizzata itinerante dal titolo 'Sussurri e Misteri del Giardino Segreto', dove in esso, scopriremo creature del folklore napoletano ed europeo legati a questa tematica: dalla strega al vampiro... Dal Monaciello allo scienziato pazzo!

Seguirà un'apericena con vino e sfizi. Tutto in una notte... La notte più misteriosa dell anno. Venite a trovarci e soprattutto rispondete al quesito della serata: Voi credete ai fantasmi?



