Nuovo supermercato apre a Piano di Sorrento: prezzi bassi 365 giorni l'anno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 13/03/2024 al 13/03/2024 Orario non disponibile

A Piano di Sorrento apre un nuovo punto vendita pronto a soddisfare le esigenze di una spesa quotidiana coi fiocchi, un’occasione perfetta per l’intera comunità che si prepara a vivere con gioia e condivisione le Feste pasquali.

Il 13 marzo, in via Bagnulo n°30 si inaugura il Supermercato Sole 365, rinomato per la convenienza, la qualità e la vasta gamma di prodotti: il punto vendita, con il suo modello senza volantini e senza offerte temporanee, garantisce prezzi bassi 365 giorni l'anno.

La spesa diventerà per i clienti un momento piacevole grazie ad una perfetta organizzazione all’interno del punto vendita: si potrà esplorare con facilità e immediatezza l’ampia area food dedicata ai freschi e a quelli a marchio Selex. Sole 365 offrirà un'ampia selezione di prodotti che uniscono risparmio e qualità grazie all’iniziativa Spesa Difesa.

In occasione della Pasqua sarà disponibile una varietà di specialità a tema, idee regalo e una vasta selezione di uova di cioccolato e colombe.

“Per noi ogni apertura è un grande traguardo e siamo lieti di poter condividere il periodo pasquale con la comunità di Piano di Sorrento. Con il nostro approccio, soddisfiamo le crescenti richieste di qualità e convenienza, arricchendo i carrelli della spesa quotidiana con un valore aggiunto immateriale: la fiducia dei nostri clienti” afferma Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, proprietaria del brand Sole365.

Iniziative promozionali

Con l'apertura di Sole 365 arrivano i primi regali:

- dal 13 al 15 marzo, una shopping bag in regalo ai primi 3000 clienti che faranno una spesa minima di 10€.

- dal 16 al 17 marzo, tutti i clienti riceveranno gratuitamente il libro “Insieme a noi per un mare pulito”, con una spesa minima di 10€.

L'inaugurazione del nuovo punto vendita Sole 365 sarà quindi un'opportunità unica per iniziare a godere di un'esperienza di spesa completa e orientata al benessere del cliente.