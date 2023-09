Tornano i Supereroi Acrobatici su tetti e finestre

"Bentornati", questo è il titolo dato all'evento che si terrà sabato 16 settembre alle ore 11:00 all'Aias di Afragola.

Bentornati ai bambini reintegrati e bentornati ai SuperEroiAcrobatici che, dopo essersi calati dal tetto della struttura, li riaccompagneranno simbolicamente all'interno della struttura di Afragola. "Siamo felici di questa giornata - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - perché oltre ad essere una giornata di spensieratezza e divertimento grazie ai SuperEroiAcrobatici, rappresenta la nostra vittoria in una battaglia durata 100 giorni per far reintegrare i bambini che furono dimessi. I bambini già sono stati reintegrati da tempo - prosegue - ma per fare questo evento abbiamo voluto aspettare settembre perché in estate oltre al caldo c'era il rischio che non c'erano tutti quanti, e soprattutto abbiamo scelto un sabato per dare la possibilità a tutti quanti di venire ad assistere, visto che comunque le scuole di sabato sono chiuse. Ci aspettiamo tanti bambini e tanti familiari; sabato ad Afragola festeggeremo - conclude - ma comunque siamo già sul campo di battaglia per affrontare nuove sfide e ingiustizie in tutta Italia".