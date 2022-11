Diego Sanchez, Ida Rendano e Oscarino Di Maio in scena con "Un suocero di troppo"

Nuovo appuntamento al Teatro Totò, dove, da venerdì 25 novembre, la stagione artistica continua con “Un suocero di troppo”, lo spettacolo scritto e diretto da Diego Sanchez in scena con Ida Rendano e la partecipazione straordinaria di Oscarino Di Maio.

In cartellone fino a domenica 4 dicembre (sabato 26 novembre e sabato 3 dicembre doppio spettacolo) nel teatro della tradizione partenopea di via Frediano Cavara diretto da Gaetano Liguori, il trio di artisti propone una storia divertente e avvincente allo stesso tempo. “Riccardo promettente scrittore, Monica cantante tik-toker, sono innamorati e decisi a sposarsi ma c’è da risolvere un problema. Dieci anni addietro, poco prima di conoscere Riccardo, Monica promette al vedovo padre, capriccioso più che mai, che non si sarebbe mai sposata e che la sua vita sarebbe stata sempre al suo fianco, il tutto naturalmente, in cambio di un mantenimento a vita. Ma si sa l'amore è dietro l’angolo e con esso anche i problemi. Il primo romanzo di Riccardo va bene, la vita da influencer di Monica dà i suoi risultati e la voglia di convolare a nozze è tanta. La difficoltà sarà far accettare la notizia al dispettoso suocero che farà di tutto affinché si arrivi a dire “sto matrimonio non sa da fare”!”. In compagnia con il trio Sanchez, Rendano, Di Maio anche gli altri attori Giosiano Felago, Alessia Sanchez, Andreina Raucci e Ilenia Amore.