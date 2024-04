Sunday Brunch Frontemare: guest Riva Starr

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2024 al 07/04/2024 Orario non disponibile

Drop in collaborazione con Bang Eventi, propone, per domenica 7 aprile, un evento che unisce la passione per la musica, il gusto del cibo prelibato e l'atmosfera rilassante della spiaggia.

Connessioni musicali uniche con performance live eccezionali e un Brunch Gourmet con vista mare al Frontemare Ambasciatori (Lido di Licola)

Cosa troverete:

- Ampie aree relax per godersi il sole e la brezza marina.

- Street food con sapori unici e irresistibili.

- Animazione per i più piccoli

Pool zone:

Performing performance

Dj Marco Piccolo

Dj Valrio Viglione

Beach zone:

Riva Starr

DJ Mario Bianco b2b Gabriele del Prete

Dj Giuseppe Briganti

PREZZI

Ingresso gratuito entro le 15:00

ingresso dopo le 15:00 = 20€ con consumazione

RISTORANTE: 40€ escluso bevande

Menù :

Sformatino di parmigiana di melanzana

Fagottini ripieni di burrata pugliese affumicata, salsa di pomodori datterino e basilico

Gnocchi alla nerano

Tiramisù

Per info: +39 3470721844

Registrazioni all'evento su www.eventbrite.it