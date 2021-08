Sui Sentieri degli Dei, in scena 'Father and Son, inseguendo Chet Baker'

Nuovo appuntamento con Agerola Sui Sentieri degli Dei, il Festival dell'Alta Costiera Amalfitana.

Uno spettacolo che mescola verità storica e finzione, sul filo di un racconto jazz è Father and Son, inseguendo Chet Baker, soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, in scena venerdì 6 a Palazzo Acampora. In una sorta di flashback estremo, articolato secondo una sequenza di ricordi, il racconto prova a far rivivere il più romantico tra gli eroi della tromba. Non lo fa curiosando morbosamente tra fatti e misfatti di droga, ma inseguendo, delicatamente, il rapporto – vero o finto, poco importa – di un padre, fragile e geniale, con il proprio figlio. Un rapporto fatto di incomprensione e paura, ma anche di amore infinito per la vita e per la musica. Che potrebbero essere, poi, la stessa cosa. Con Antonello Cossia, voce recitante, Francesco Scelzo alla chitarra e Enrico Valanzuolo alla tromba, per la regia di Antonello Cossia e Raffaele Di Florio.

Detestava buona parte della propria vita, senza rinnegarne nulla. Avrebbe evitato volentieri che qualcuno commettesse i suoi stessi errori. E, soprattutto, che suonasse la sua stessa musica. Semplicemente, non voleva che esistesse un altro Chet. Così credeva, almeno; prima di incontrare “suo figlio”…

INFO e PRENOTAZIONI Palazzo Acampora

Tutti gli eventi a Palazzo Acampora prevedono ingresso con prenotazione obbligatoria.

La prenotazione va effettuata al numero 081 8791064 (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18) o tramite mail a info@proagerola.it

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com