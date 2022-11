Lunedì 14 novembre alle ore 18 presso il Teatro Salvo D’Acquisto si inaugura 'Suggestioni d’autunno a tempo di musica', rassegna di musica classica e contemporanea organizzata dalle associazioni ‘Santa Maria di Loreto’ e ‘Sannio Arte e Cultura’, con la direzione artistica di Angelo Iollo e Silvano Maria Fusco.

Quattro gli appuntamenti pomeridiani previsti in rassegna: ‘La serva padrona’, intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi (14 novembre), ‘Blues e Contaminazione. I classici americani da Gershwin, Joplin a Bernstein’ (16 novembre), ‘Concerto in bianco e nero Duo Pianistico Andreia’ (21 novembre), ‘Viaggio tra i classici: Brahms’ (30 novembre).

La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Campania e del MIC Ministero della Cultura.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Volta alla valorizzazione e alla diffusione della musica operistica e concertistica, la rassegna, ideata e organizzata da Angelo Iollo e Silvano Maria Fusco, punta alla divulgazione e alla conoscenza della musica attraverso la condivisione di momenti culturali tra le generazioni, stimolando l’interesse dei giovani, nonché ad ampliare l’offerta culturale inserendosi nel percorso turistico dei flussi in visita presso i siti culturali d’interesse cittadino situati nel quartiere del Vomero.



‘Suggestioni d’autunno a tempo di musica’ partirà il 14 novembre (ore 18) con ‘La Serva Padrona’, intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi, rappresentato la prima volta a Napoli presso il Teatro San Bartolomeo il 5 settembre 1733. Con la Direzione artistica di Angelo Iollo, l’appuntamento si prefigge l’intento di diffondere la cultura della musica partenopea del 700. Napoli nella prima metà del 700 era senza dubbio una della città più vivaci dal punto di vista musicale ed è in questo contesto che s’inserisce l’intermezzo ‘La Serva Padrona’.

La rappresentazione presso il Teatro Salvo D’Acquisto è volta, quindi, alla valorizzazione, alla diffusione ed alla conoscenza della musica operistica e concertistica napoletana del XVIII secolo.

Mara Adler O’Kelly (soprano), Pasquale Petrillo (basso) e Nino Orfeo (mimo) interpreteranno i personaggi dell’intermezzo buffo sull’esecuzione musicale di Mario Buonafede (clavicembalo) e Luigi Pontillo (Maestro concertatore e regia).

La Serva Padrona è un’opera buffa musicata da Giovan Battista Pergolesi su libretto di Gennaro Antonio Federico rappresentata la prima volta al Teatro San Bartolomeo di Napoli nel 1733. Nasce quale intermezzo all'opera seria "Il prigionier superbo", dello stesso Pergolesi, quindi per essere rappresentata quasi come un diversivo musicale fra un atto e l’altro di un’opera seria che, peraltro, non raggiunse mai la stessa notorietà. Alla prima rappresentazione è attribuita a tutti gli effetti l’inizio del nuovo genere dell’Opera buffa.