A “Il Sud in Diretta” incontro con gli artisti per discutere della crisi del mondo dello spettacolo

"La pandemia è certamente un problema reale. Ma la depressione ed il disagio economico sono altri due virus letali che non vengono tenuti nella giusta considerazione.

Per il Covid, il vaccino si sta già distribuendo, per le altre due patologie - che fanno riferimento alle nostre anime - l'unico antidoto possibile è quello del "bello": la musica e lo spettacolo in tutte le sue più varie forme, che sono però completamente dimenticati dalle istituzioni.

Ecco perché in questo terzo appuntamento 2021 de "Il Sud in diretta" abbiamo invitato artisti di diversi campi per discutere, sia della situazione attuale del mondo dello spettacolo, sia dei progetti futuri in un nuovo orizzonte che - si spera - si riaprirà a breve. Sotto i fari, l'abbandono delle istituzioni e la deriva dello spettacolo attuale".

Con il conduttore Gino Giammarino, ne parleranno M'Barka Ben Taleb, nota cantante world music ed artista, il Maestro Carlo Morelli, direttore del coro "Città di Napoli" e presidente dell'associazione "Ad Alta Voce", il fotografo creativo Pasquale Mallardo, la Costumista, stilista e modellista Monica Fiorito, Vittorio Remino noto bassista degli Avion Travel ed altri nonché produttore musicale, Albino D'Amato fonico e dub engineer per gli Almamegretta.

“Il Sud in Diretta” andrà in onda venerdì 22 gennaio a partire dalle ore 18:00 fino alle 19:00 contemporaneamente in diretta Facebook (pagina Il Brigante) e Youtube (Canale Telebrigante) a cura della redazione di “Q.M. – Questione Meridionale” – approfondimento cartaceo de Il Brigante – ed intitolato “Il Sud in Diretta”.